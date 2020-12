DolfijnFM | Minder atrako’s maar ook kleinere pakkans

In 2016 registreerde Curaçao nog 666 overvallen, atrako’s. Dat liep in 2017 terug naar 561 en in 2018 naar 425.

Een derde minder overvallen in drie jaar tijd. Dat schijft de Raad voor de Rechtshandhaving. Het aantal zaken dat opgelost werd liep ook terug. Van twaalf procent in 2016 naar negen procent in 2018.

De cijfers over 2019 zijn nog niet bekend. Respondenten denken dat de veelplegers achter de tralies zitten en dat hierdoor het aantal atrako’s is gedaald. Maar eigenlijk weet niemand waarom er een daling is.

Bron: DolfijnFM