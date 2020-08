ParadiseFM | Burenruzie loopt uit de hand

Een burenruzie aan de Commandeursweg is gisteren helemaal uit de hand gelopen. Dat meldt de EXTRA vandaag. Een vrouw werd gearresteerd.

Zij wordt ervan verdacht haar buurvrouw met een machete meerdere malen te hebben aangevallen. Die raakte daarbij ernstig gewond aan haar arm en keel.

De gearresteerde vrouw is 45 jaar. Zij is in het verleden vaker opgepakt voor geweldplegingen, zo meldt de krant.

Volgens buurtbewoners heeft de vrouw eerder mensen zonder reden op straat aangevallen.

