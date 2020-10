ParadiseFM | Black Dog Day op Curaçao

Het is vandaag Black Dog Day, een dag in het leven geroepen om zwarte honden meer onder de aandacht te brengen. Die worden namelijk wereldwijd veel minder vaak geadopteerd dan honden in andere kleuren.

Stichting DOG op Curaçao laat weten dat ook bij hun sanctuary ruim 40 procent van de honden zwart is, 52 van de grofweg 120 honden. Vrijwilliger Sabine legt uit dat er verschillende redenen zijn waarom zwarte honden minder vaak worden uitgekozen.

Zo zouden zwarte honden in films vaak een gemener karakter hebben en associëren mensen het ook wel met ongeluk, net zoals de zwarte kat. Ook zouden zwarte honden minder expressie in hun gezicht hebben en daardoor minder opvallen ten opzichte van hun soortgenoten.

Luister hier het hele gesprek met Sabine van Stichting DOG terug:

Bron: ParadiseFM