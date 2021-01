ParadiseFM | ‘Beschuldigingen tegen Jamaloodin zijn allemaal speculatie’

Het advocatenteam van George Jamaloodin is gisteren aan de verdediging begonnen. Daarvoor zijn twee dagen uitgetrokken.

Volgens de Nederlandse advocaat Stijn Franken zijn alle beschuldigingen tegen de oud-minister goed beschouwd niets meer dan speculatie. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Jamaloodin de opdracht gegeven tot de moord op Helmin Wiels in 2013.

Advocaat Franken vindt dat het OM een tunnelvisie heeft in deze zaak. Zo stelt hij dat er heel veel andere scenario’s niet zijn onderzocht en benadrukt de advocaat dat de oud-minister in 2013 uit de politiek was gestapt en geen reden had om Helmin Wiels te laten vermoorden

Het advocatenteam van de verdachte bestaat naast advocaat Franken, die in Nederland onder meer Lucia de B. succesvol verdedigde, uit Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Athena Sulvaran, Mirto Muray en Rutsel Martha. Vandaag wordt verder gegaan met de verdediging.

Bron: ParadiseFM