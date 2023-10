Extra | Journaal 16 oktober 2023

Astrid Hilgers begint vandaag in de functie van programmamanager in het Landenteam Curaçao. Met de komst van Hilgers is het team dat Curaçao ondersteunt met de hervormingen weer compleet.

Het gaat om projecten en maatregelen die zijn afgesproken in het Landspakket. Hilgers standplaats is in Den Haag, maar ze bezoekt Curaçao op regelmatige basis. Het Landenteam Curaçao bestaat verder uit twee Landen adviseurs en een liaison. Hilgers heeft ruime ervaring in programmamanagement en is al meer dan twintig jaar werkzaam bij de Rijksoverheid. De Caribische delen van het Koninkrijk hebben al jaren een speciale plek in haar hart. Ze kijkt ernaar uit om weer te gaan samenwerken, nu met Curaçao, luisteren en van elkaar leren staat daarbij voor haar centraal.

