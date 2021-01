ParadiseFM | Aruba heeft voor eerste kwartaal 10.000 vaccins nodig

Volgens het draaiboek dat Aruba heeft opgesteld voor de vaccinaties tegen Covid-19, hebben de autoriteiten ongeveer 10.000 doses nodig voor de eerste twee groepen die worden gevaccineerd.

Volgens het draaiboek gaat dat nog voor 1 april gebeuren. De bevolking is ingedeeld in zeven groepen. In de eerste groep zijn zorgverleners ingedeeld die in contact kunnen komen met coronapatiënten. Het gaat om ruim 300 personen. De tweede groep bestaat uit de oudste, meest kwetsbare burgers, namelijk de bewoners van verzorgingstehuizen. Dat zijn bij elkaar ongeveer 5000 mensen.

Zoals bekend wil Curaçao 60+-ers, volwassenen met een chronische ziekte en werknemers in de zorg als eerste vaccineren. Dat gaat om bijna 40.000 personen. De aanpak van Curaçao verschilt daarmee met die van Aruba.

Volgens de website www.24ora.com worden op Aruba pas na 1 april personen van boven de zestig met chronische gezondheidsklachten en mensen onder de zestig met chronische gezondheidsklachten gevaccineerd.

Daarna moeten de overige medewerkers uit de zorg aan de beurt komen, de overige mensen van boven de zestig en als laatste groep alle andere volwassenen.

Bron: ParadiseFM