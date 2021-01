ParadiseFM | Aqualectra bevestigt totale blackout

Curacao heeft wederom te kampen met een complete blackout. Om 14.15u viel de stroom over het hele eiland uit.

Aqualectra bevestigt de blackout, maar kan nog geen informatie geven over de oorzaak of hoe lang de storing gaat duren.

Onbekend is of de oorzaak van deze blackout te vergelijken is met eerdere gevallen. Vorig jaar had ons eiland ook al te kampen met een paar complete blackouts. Dat kwam toen omdat het beveiligingssysteem van het stroomnet te scherp stond afgesteld.

Door onbekende oorzaak schakelde het net zich daardoor enkele keren volledig uit.

Bron: ParadiseFM