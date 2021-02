ParadiseFM | Amparo: “laat je niet vaccineren”

“Drink awa di lamunchi (water met limoen, red) en slik asperines, dan overkomt je niks”. Dat zei statenlid Amparo dos Santos op TV Direct. Hij reageert daarmee op de eerste 19.000 coronavaccins die woensdag aankwamen op Curaçao.

Volgens de voorman van Korsou di Nos Tur moet Curaçao zich vooral niet laten vaccineren tegen het coronavirus. “Wat denkt Zita (minister van Volksgezondheid) wel; dat we honden of katten zijn en dat ze zo met ons om kan gaan? We gaan hier helemáál geen vaccins testen, dat doen ze maar in Nederland”, aldus Dos Santos.

In plaats van het Pfizer vaccin wat door de Nederlandse overheid betaald is adviseert Dos Santos awa di lamunchi te drinken. Daarnaast gaat zijn partij aspirines uitdelen in de wijken. “Dan gaat het bloed goed circuleren en kan je niks overkomen” zei de lijsttrekker in het tv interview.

Dos Santos gelooft niet in de werking van het vaccin. “Het helpt nergens tegen, en als het dat al doet, dan maar voor drie maanden. Joe Biden heeft het al twee keer toegediend gekregen en draagt nog steeds een mondkapje. Waar doe je het dan voor? Wanneer wordt zijn imuumsysteem sterker? In Nederland zijn er zelfs mensen aan het vaccin doodgegaan”.

De partij van Dos Santos behaalde bij de verkiezingen in 2017 ruim 9% van de stemmen. Dat staat gelijk aan twee zetels in het Curaçaose parlement. Met een totaal aantal stemmen van 7.439 eindigde hij als vierde partij.

Bron: ParadiseFM