ParadiseFM | 20.000 rode potloden voor steunverkiezingen

De Electorale Raad heeft 20.000 rode potloden gekocht voor de komende steunverkiezingen op 30 en 31 januari. Ook zijn er evenveel stembiljetten besteld.

Dat werd gisteren tijdens een persconferentie aangegeven. In 2016 kwamen zo’n 12.000 mensen een stem uitbrengen tijdens de steunverkiezingen, dat is tot nu toe het hogste aantal bij dergelijke verkiezingen. Nu doen er veel meer partijen mee, vandaar is gekozen voor een grote hoeveelheid potloden. In verband met de coronamaatregelen krijgt iedere stemmer een eigen potlood.

Ook werd gisteren aangegeven dat de voorzitters van de stembureau achter een kartonnen bescherming zitten waarin plastic is gespannen om coronabesmetting tegen te gaan.

De vice-voorzitter van de Electorale Raad, Charles do Rego, gaf verder aan dat iedereen die komt stemmen zich moet houden aan de coronaregels en dat betekent onder meer het voorkomen van mensenmassa’s. Hij gaf aan dat de politie zal ingrijpen als partijen toch met een hele stoet mensen naar de stembureaus komen.

Bron: ParadiseFM