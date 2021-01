ParadiseFM | 15-jarige verdachte dodelijke steekpartij op Aruba aangehouden

De politie op Aruba heeft gistermiddag een vijftienjarige jongen aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij op oudejaarsavond een 54-jarige man dodelijk heeft verwond met een mes.

De verdachte reed samen met een andere persoon in een auto. De politie slaagde erin de wagen tot stoppen te dwingen na een wilde achtervolging. Agenten waren al sinds de ochtenduren de wijken in Noord aan het uitkammen.

Het slachtoffer werd op 31 december kort voor middernacht de Eerste Hulp binnengebracht. Hij bloedde hevig uit steekwonden in zijn borststreek. In de eerste minuut van 2021 stelden artsen vast dat hij was overleden.

Eerder werden al zes mensen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de steekpartij.

Bron: ParadiseFM