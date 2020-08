ParadiseFM | 116.000 stemmers in maart 2021

Volgens het hoofd van het Curaçaose Stembureau Raymond ‘Pacheco’ Römer zullen er bij de verkiezingen van maart 2021 zo’n 116.000 kiesgerechtigden zijn op Curaçao.

Voor 19 maart volgend jaar staan nieuwe parlementsverkiezingen gepland.

Römer sprak gisteren in het parlement over de plannen voor de oprichting van een onafhankelijke Electorale Raad die helemaal los van de politiek kan opereren. Deze raad is verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen. Nu valt de Kiesraad nog onder het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.

Bron: ParadiseFM