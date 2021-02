OW | Straf voor agent fatale aanhouding Mitch Henriquez blijft staan: ‘Niet verwacht’

Omroep West



DEN HAAG – De veroordeling van een van een van de agenten die betrokken was bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez, kan in stand blijven.

De 42-jarige Henriquez overleed juni 2015 na zijn arrestatie tijdens een Haags muziekfestival. Hij werd hardhandig aangepakt door de politie nadat hij had geroepen dat hij een wapen bij zich had, en daarbij naar zijn kruis wees.

De agent heeft altijd ontkend dat de dood van Henriquez door zijn handelen komt. Ook meent hij dat zijn optreden niet onrechtmatig was en bij de uitvoer van zijn politietaak hoort. De Hoge Raad is het met het oordeel van het hof eens dat de agent te lang de nekklem heeft ingezet en daarmee ‘niet proportioneel’ heeft gehandeld. Tegen de beslissing van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk

‘Een mooie afsluiting’

In een eerste reactie laat de neef van Henriquez weten blij te zijn met de uitspraak. ‘Het is een mooie afsluiting’, zegt hij. Wel was hij verrast dat de Hoge Raad de veroordeling in stand liet. ‘Ik had eigenlijk gedacht dat hij vrijgesproken zou worden.’

De nabestaanden van Henriquez waren teleurgesteld na de uitspraak van het gerechtshof, zij hadden gehoopt dat de agenten de cel in zou gaan en hun baan zouden kwijtraken. De neef kijkt daar nu wat anders tegenaan. ‘Die man heeft ook een gezin. Je zit er niet op te wachten dat hij zijn werk kwijtraakt.’

‘Mitch krijgen we er niet mee terug’

Woordvoerder van de familie en vriendin van Mitch, Ella de Groot, laat weten dat de rest van de familie ook blij is met deze uitspraak. ‘Ik ben blij dat we niet weer teleurgesteld worden. We zijn al zo vaan teleurgesteld in dit proces.’ De familie snapt alleen niet dat de agenten niet vervolgd zijn voor het nalaten van hulpverlening aan Henriquez. ‘Als je ziet dat het fout gaat en dan handel je niet, dat is fout. En dat wordt niet vervolgd’, zegt De Groot. ‘En dat is het ergste.’

Ook snapt de familie niet dat de agenten nog bij de politie mogen blijven werken. De nabestaanden hopen na deze uitspraak aan een echte verwerking toe te komen. ‘Alleen Mitch krijgen we er nooit mee terug’.

Onrustig in de Schilderswijk

Na de fatale arrestatie van de Arubaanse man was het tijdenlang onrustig in de Haagse Schilderswijk. De agenten bleven zowel in de rechtbank als bij het hof afgeschermd en anoniem. Ze zaten in een aparte kamer en hun stem werd vervormd. Dat was nodig, omdat zij en hun gezinnen ernstig bedreigd werden na de arrestatie. De familie van Henriquez heeft meerdere keren geprobeerd hun identiteit te achterhalen. Dat is tot nu toe niet gelukt.

De moeder van Henriquez had meerdere keren aangegeven in gesprek te willen met de agenten, desnoods achter gesloten deuren. Dat gesprek heeft nooit plaatsgevonden, tot teleurstelling van de familie. ‘Zo blijft het toch altijd een beetje een spookproces’, vindt De Groot.

