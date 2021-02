Opinie | Ongekend oneigenlijk

Opinie George Lichtveld

Suzy vindt Coho en het Landspakket ‘ongekend onrecht’. Zij beschuldigt Nederland ervan Curacao onrecht aan te doen door uitvoering van het Landspakket en het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) af te dwingen in ruil voor liquiditeitssteun. Nederland moet niet zeuren maar zonder condities te stellen de portemonaie opentrekken om onze financiele nood te verlichten, punt uit.

Haar standpunt is zo extreem oneigenlijk tot aan het gestoorde af en doet zo onwezelijk aan dat ik niet weet waar te beginnen om al die hypocresie en bedriegelijkheid bloot te leggen. Maar laat mij, in landsbelang, toch een poging wagen.

Wat Suzy als chantage en/of machtmisbruik wenst neer te zetten is feitelijk een laatste poging van Nederland om, daar waar alle voormalige pogingen om van onze lokale politici goed bestuur af te dwingen, zijn mislukt. Met het Landspakket en Coho heeft Nederland in feite het huiswerk gemaakt van onze politici die gewoon niet in staat zijn gebleken om een aktieplan op te stellen laat staan dat plan uit te voeren. Den Haag heeft als een schooljuffrouw netjes op een rijtje gezet wat er allemaal moet gebeuren en dwingt thans, gefinancieerd uit eigen middelen, de uitvoering daarvan af. Dit omdat Den Haag inziet dat anders de Curacaose burgers het kind van de rekening zullen worden.

Laten wij wel wezen, wij begaven ons reeds lang voor de Covid-pandemie in bergafwaartse richting, Nederland heeft toen inderdaad de door de pandemie veroorzaakte catastrofale versnelling in onze economische achteruitgang aangegrepen om dit keer echt drastisch op te treden. Suzy moet goed begrijpen dat het doortastend Nederlandse optreden long overdue is. Nederland heeft het bestuurlijke geknoei door onze lokale politici, waaronder ook door Suzy, al veel te lang laten voortslepen.

Suzy draagt mede-verantwoordelijkheid voor het sukkelachtige-, gebrekkige- en onbekwame bestuur gedurende al die tijd dat zij deel heeft uitgemaakt van het bestuurlijke regime en is dus mede de oorzaak dat Nederland zich thans zo onverzettelijk opstelt, dit keer vastbesloten om een einde te maken aan onze bestuurlijke beunhazerij.

Daarbij gaat het niet alleen maar om onbekwaamheid (daar valt nog begrip voor op te brengen), maar ook om een sluimerig gekweekte cultuur van latente corruptie die stilzwijgend gedoogd wordt als een lotsbeschikking waar wij nu eenmaal mee moeten leven.

Verfoeilijke praktijken zoals nepotisme, cliëntelisme, favoritisme, allemaal gruwelijke bestuurlijke gedrochten die naast machtsbelustheid en geldingsdrang, in feite berusten op dwangmatigheden die hun oorsprong vinden in hebzucht, wraaklust en/of niet uit te bannen minderwaardigheidscomplexen. Een verziekte bestuurlijke cultuur die alsmaar blijft voort woekeren onder een ambtenarenkorps dat vanwege jarenlang voortslepend capaciteitsgebrek nauwelijks in staat is weerstand te bieden aan de grillen en grollen van verkeerde of onbekwame politieke machthebbers.

Suzy staat bekend om haar grote aversie tegen de Haagse bestuurders aan wie zij een (verwerpelijk bedoelde) WIC-geaardheid toeschrijft. Let wel, het gaat hier om aantijgingen tegen Haagse bestuurders die honderden miljoenen ter beschikking stellen aan noodhulp voor onze eilandbewoners. Haar aversie is echter niet etnisch, historisch of cultureel ingegeven, het stoelt enkel op haar enorme hekel om van bovenaf gecontroleerd te worden. En zeker niet door die rot makambas waartegen zij, in tegenstelling tot het gros van de mensen om haar heen, verbaal en manipulatief niet opgewassen is. Nederland moet, zoals zij stelt, ongeconditioneerd de eilanden bijstaan zodat haar feestjes (Wellness-scam, Blue Factor, opleiding Bachelor in Policing, Cannabis teelt, om maar enkelen te noemen) gefinancierd kunnen blijven worden, de lokale politici kan zij bespelen,

Den Haag echter niet. Dus creëert zij weer stemming tegen Nederland door te fulmeren tegen het ‘vreselijke onrecht’ dat Nederland ons aandoet. Wederom wordt de afgezaagde autonomie-kaart gespeeld en wordt het moederland schandalig neo-kolonialistisch gedrag verweten, dit laatste vanwege het benoemen van Haagse Hollanders als mede-toezichthouder op het COHO-gebeuren.

Laat het duidelijk zijn, duizend maal liever de Coho-regie in handen van WIC-ers en/of neo-kolonialisten dan in handen van een manipulatieve-, nepotistische- politicus die keer op keer bewezen heeft haar machtspositie enkel te misbruiken voor eigen voordeel. Haar gefoeter tegen Den Haag lijkt belachelijk en onwezenlijk maar is uiteindelijk zo verklaarbaar indien beseft wordt dat zij enkel ervoor vecht om haar feestjes onbekritiseerd gefinancierd te krijgen uit ‘s lands middelen. Maar dat kan alleen maar indien die bemoeizuchtige-, roet in het eten gooiende Haagse pottenkijkers weg gehouden kunnen worden. De lokale bestuurlijke regime bevat daarentegen geen enkel obstakel of bedreiging voor haar, Suzy heeft maar al te vaak bewezen dat het krakkemikkerig functionerende bestuurlijke apparaat in combinatie met een uiterst slappe staatsleiding, geen partij is voor haar manipulatief vermogen.

