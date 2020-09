NU.nl | Bij Aruba gecrashte Defensie-helikopter geborgen

De bij Aruba gecrashte Defensie-helikopter NH90 is geborgen, meldt het Ministerie van Defensie woensdag. De onderdelen worden nu naar Nederland gebracht, zodat de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) verder onderzoek kan doen naar de oorzaak van de crash.

De helikopter zonk enkele dagen na de crash nadat twee van de vier drijflichamen, een soort ballonnen die het voertuig op het wateroppervlakte hielden, knapten.

Het toestel werd later in twee delen teruggevonden door Defensie. Het staartstuk, dat op ongeveer 12 kilometer van de kust van Aruba op zo’n 450 meter diepte lag, werd als eerste uit het water gehaald. De romp lag zo’n 100 kilometer verderop in de wateren van Venezuela op bijna 1,5 kilometer diepte.

De onderdelen zijn woensdagmiddag aangekomen in de haven van Curaçao en worden per schip naar Nederland vervoerd.

De NH90-helikopter stortte op 19 juli neer toen het onderweg terug was naar het marineschip Zr. Ms. Groningen. Aan boord zaten vier militairen. De 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige coördinator Erwin Warnies kwamen om het leven. De twee overlevenden liepen geen ernstig fysiek letsel op.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog altijd niet bekend. Uit eerste onderzoeksresultaten is gebleken dat het onwaarschijnlijk is dat er sprake was van een technische of mechanische storing.

De Inspectie Veiligheid Defensie zal, evenals de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onderzoek doen naar het incident. Ook de al eerder aangetroffen zwarte doos van het toestel wordt daarbij onderzocht.

