Nu.cw | PIN ziet kabinet-Rhuggenaath liever vertrekken

Politieke partij Partido Inovashon Nashonal (PIN) vindt dat Curaçao momenteel politiek gezien een modderfiguur slaat.

De partij reageert hiermee op het voorstel dat minister-president Eugene Rhuggenaath vandaag tijdens de wekelijkse vergadering van de ministerraad gaat bespreken om hulp in het Koninkrijk te vragen.

Op die manier wil hij uit de impasse in het parlement komen. Rhuggenaath wil kijken of er voldoende steun is in zijn regering om de Rijksministerraad te vragen met een oplossing te komen.

In de afgelopen periode is het meerdere keren niet gelukt te vergaderen omdat Statenleden van de oppositiepartijen zich niet aanmelden. Hierdoor zijn er verschillende onderwerpen niet behandeld en is Emmilou Capriles nog steeds niet beëdigd als Statenlid. Rhuggenaath denkt nu via een Algemene Maatregel van Rijksbestuur er alsnog voor te kunnen zorgen dat Capriles haar positie in kan nemen.

Volgens partijleider van de PIN Suzanne Camelia-Römer, moet het mogelijk zijn dat oppositie en coalitie vreedzaam kunner overleggen over welke wetten de komende tijd nog behandeld kunnen worden. Als daar in alle transparantie over kan worden gesproken, ziet de leider PIN een mogelijkheid dat Curaçao zelf zorgt voor een uitkomst uit de hudige impasse.

Om nu minder dan een maand voordat dit kabinet demissionair wordt Curaçao ‘voor schut te zetten door te vragen om Nederlandse inmenging’ vindt PIN een schande. De partij ziet liever dat het huidige kabinet opstapt.

“Een paar maanden geleden lagen we in de clinch met Nederland over de financiële aanwijzing en we hebben zelfs gelijk gekregen van de Raad van State”, aldus Camelia-Römer. “ En nu gaan we zelf bij staatssecretaris Raymond Knops vragen om een oplossing voor iets wat op de eerste plaats helemaal geen probleem hoort te zijn.”

PIN doet daarom een dringend verzoek aan de coalitie en oppositie om de autonomie van Curaçao niet te verknoeien, maar er samen uit proberen te komen. “Wij moeten zelf onze problemen oplossen”, aldus Camelia-Römer.

Bron: Nu.cw