Nu.cw | Ouders baby Imani beginnen actie om andere ouders te helpen

De ouders van baby Imani gaan andere ouders helpen bij het alsnog toevoegen van een naam voor hun levenloos geboren baby op de geboorte akte. Tot 2020 werd de geboorteakte van baby’s die dood geboren werden zonder naam geregistreerd.

Op de akte werd een baby als levenloos omschreven. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen baby’s jonger dan 24 weken en ouder dan 24 weken. Levenloze baby’s ouder dan 24 weken konden wel met naam op de akte.

De ouders van baby Imani zijn in februari 2020 een rechtszaak begonnen om daar verandering in te brengen. Hun baby was vijf jaar eerder levenloos geboren. Op 5 maart 2020 heeft de rechtbank op Curaçao geoordeeld dat de ouders hun baby alsnog officieel een naam mochten geven. Na een zware juridische strijd mocht de baby dus alsnog met haar officiële naam, Imani Trinidad, op de akte.

Een mooie en ook emotionele overwinning, maar feit blijft wel dat ouders die hun baby alsnog van een officiële naam willen voorzien dit via de rechter moeten doen. Daarom hebben de ouders van Imani samen met hun advocaat een actie opgezet waar bij ouders wiens baby levenloos is geboren, gezamenlijk naar de rechter gaan om hun baby alsnog een naam te kunnen geven.

Ouders die hier belangstelling voor hebben, kunnen zich op 20 februari aanstaande inschrijven bij Sentro di Bario Otrobanda. Dat kan van vier uur ‘s middags tot zeven uur ‘s avonds. Voor meer informatie hierover kan gebeld worden met 518-8181.

Bron: Nu.cw