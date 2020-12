Nu.cw | Kerstwens NU.cw

NU.cw wenst iedereen een prachtig kerstfeest toe!

Kerst wordt dit jaar anders dan voorgaande jaren. Toch wordt ook dit een mooie kerst, ondanks alle beperkingen.

Denk extra aan iemand die alleen thuis zit. Bel of WhatsApp even, of beter nog: ga langs, maar houd afstand!

Denk eraan dat het aan te raden is deze kerst in kleine kring te vieren. Hoe meer mensen bij elkaar, hoe groter de kans op besmetting. Dus hou het klein, maar fijn. En vergeet niet: de avondklok geldt nog steeds, dus om 21.00 uur weer binnen zijn.

Nogmaal wensen we je een fijne kerst toe.

Ook NU.cw viert kerst, dus onze berichtgeving zal minder dan normaal zijn. Uiteraard zijn we er en houden we alle nieuws voor je in de gaten. Mocht er belangrijk nieuws zijn, dan lees je dat als eerste op NU.cw.

Bron: Nu.cw