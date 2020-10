Nu.cw | Handtekeningenactie begonnen voor VN

Zaterdag is op Curaçao een handtekeningenactie begonnen. De bedoeling is daarmee een verzoek aan de Verenigde Naties (VN) kracht bij te zetten. Volgens Marlo Regales, namens de groep die de handtekeningenactie is begonnen, wil men dat de VN er bij Nederland op aandringt hun verplichtingen als oud-kolonisator na te komen.

Hiervoor zal een brief naar de VN worden gestuurd.

Volgens Regales is er begin jaren vijftig van de vorige eeuw een dekolonisatieproces begonnen. Dat houdt volgens hem in dat Nederland de eilanden moet blijven steunen tot ze volledig op eigen benen staan. Dat gebeurt volgens hem op dit moment niet.

Zo moet Curaçao al veel te lang wachten op meer steun in verband met de coronacrisis. Vanaf vandaag kunnen mensen hun handtekening op de VN-lijst zetten bij het gebouw van SEDA in Santa Maria.

Bron: Nu.cw