Nu.cw | Dader schietpartij met dode geeft zichzelf aan

De dader van de schietpartij waarbij de 42-jarige Ruthson Lacrum gisteravond om het leven kwam, heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Lacrum probeerde te bemiddelen bij een vechtpartij, maar werd uiteindelijk zelf slachtoffer.

De verdachte is een 50-jarige op Curaçao geboren man.

Het slachtoffer probeerde bij een vechtpartij tussen twee vrouwen aan de Californiëweg tussenbeide te komen. Daarbij kreeg hij ruzie met de 50-jarige man. Deze man stapte na de ruzie in zijn auto en schoot vervolgens het slachtoffer in zijn rug. Een vrouw werd geraakt in haar arm.

Vanmiddag gaf de verdachte zichzelf aan bij de politie. Hij werd onmiddellijk opgesloten en voorgeleid. De politie is nog op zoek naar het vuurwapen.

Het lichaam van Lacrum is in beslag genomen voor verder onderzoek.

