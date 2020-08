NTR | Volkstuinen in Willemstad: ‘we kunnen geen voedselpakketten blijven geven’

WILLEMSTAD – In de Curaçaose wijk Otrobanda worden verschillende volkstuinen door buurtbewoners zelf aangelegd. Samen steken ze de handen uit de mouwen om groente en fruit te verbouwen voor andere buurtbewoners.

“We zijn tijdens Covid-19 begonnen met het uitdelen van voedselpakketten. We zien de noodzaak daarvan in maar realiseren ook dat we geen voedselpakketten kunnen blijven verstrekken”, vertelt Kurt Schoop. Hij is namens het initiatief ‘Kaya Kaya’ betrokken bij het volkstuinen project.

Zelfredzaamheid

Het idee voor de aanleg van de tuinen komt van de organisatie ‘Kaya Kaya’ en Fundashon Ser’i Otrobanda. Beiden initiatieven helpen buurtbewoners samen te brengen en hun wijk op te bouwen. “We streven naar meer zelfredzaamheid door mensen te helpen met het zelf verbouwen van groente en fruit”, zegt Schoop.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk