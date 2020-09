NTR | Tweehonderd mensen die op vuilnisbelt op Sint-Maarten wonen moeten weg

PHILIPSBURG – Rondom de vuilnisbelt net boven Philipsburg, wonen ongeveer tweehonderd mensen in krotten en zee-containers. De Nederlandse overheid heeft fondsen beschikbaar gesteld om het gebied op te knappen maar de werkzaamheden kunnen niet beginnen totdat de bewoners zijn verhuisd.

Er is nog geen duidelijk plan over waar de bewoners naartoe moeten. Ze leven in onzekerheid. Een deel van de bewoners is illegaal en vrezen voor hun toekomst nu het gebied waar ze wonen, wordt aangepakt.



Door Tim van Dijk en Jenny Steel (Nederlandse ondertiteling)

Het National Recovery Program Bureau (NRPB) voert sinds januari 2019 wederopbouwprojecten uit. In 2017 werd Sint-Maarten hard geraakt door orkaan Irma. Het eiland was grotendeels verwoest en de wederopbouw is nog niet afgerond.

Een van de projecten is de vuilnisbelt. De NRPB is van plan om de vuilnisbelt en gemeentelijke afvalstortplaatsen te upgraden. Ze willen beter beheer van afvalstoffen mogelijk maken en de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en omwonenden verbeteren.

Volgens de NRPB is het duidelijk geworden dat de gemeenschap naast de vuilnisbelt verplaatst moet worden, om een veilige herinrichting van de afvalstortplaats mogelijk te maken. Een eis van de NRPB is dat de bewoners naast de vuilstortplaats niet slechter af mogen zijn na de verhuizing.

Mark Williams, interim Secretaris-Generaal van de Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (VROMI):

“In opdracht van de Wereldbank wordt er een ‘Resettlement Action Plan’ opgezet. Wanneer dit plan op tafel ligt, weten we hoe we de verhuizing van de gemeenschap op en rondom de vuilnisbelt gaan aanpakken.”

‘Geen huizen voor illegalen’

Claudius Buncamper, parlementslid voor de United St Maarten Party, is fel tegen de Resettlement Action Plan en wilt dat de krotten worden gesloopt.

“Veel mensen op Pond Island zijn illegaal. We hebben niet eens huizen voor onze eigen mensen”:

Claudius Buncamper is het niet eens met het plan van de overheid van Sint-Maarten

Download de audio hier

Ermitania Pascual woont al meer dan vijftien jaar op Pond Island. “Elf mensen die hier wonen hebben een Nederlandse paspoort, waaronder ik. Maar alle mensen die hier wonen zijn Nederlanders. Ze zijn hier geboren of leven hier al jarenlang.”

Geen antwoord op illegaal verpachte gronden

Andere Pond Islanders, die anoniem willen blijven, geven aan dat ze huur betalen aan lokale verhuurders, ondanks dat zij op een terrein wonen dat eigendom is van de overheid. Bij navraag over welke delen van het terrein op Pond Island verpacht zouden zijn, wil de overheid geen antwoord geven.

Er is nog geen vaste datum voor de afronding van het Resettlement Action Plan.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk