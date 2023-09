NRC | Johannes Vermeer Prijs voor zangeres Tania Kross: ‘Ik droom van een schouwburg op Curaçao’

Tania Kross heeft de Johannes Vermeerprijs 2023 gewonnen. De jury roemt de Curaçaose operazangeres voor de manier waarop zij opera aantrekkelijk heeft gemaakt voor een groot publiek.

De jury heeft unaniem Tania Kross tot winnaar verkozen. Ze wordt geprezen voor haar “toonaangevende internationale zangcarrière en de vernieuwende wijze waarop zij opera breed toegankelijk maakt en een uiteenlopend publiek aanspreekt, verbindt en inspireert.”

Tania Kross onder de indruk

“Ik moet zo denken aan de kleine Tania van 6 op Curaçao met een blokfluit, die voor het eerst doorhad hoe je de noten kan spelen”, zegt Kross na de bekendmaking. “Ben ongelofelijk dankbaar voor deze mooie onderscheiding.”

Inmiddels zit Kross 25 jaar in het vak. Ze is een ster die in binnen- en buitenland volle zalen trekt.

Op haar zeventiende zingt ze voor het eerst tegenover een jury het Papiamentstalige lied ‘Plegaria’, waarna ze te horen kreeg dat ze op het conservatorium mag gaan studeren. “Ze zeiden tegen mij: u kunt niet zingen, maar u bent wel zangeres.”

Kross heeft verschillende eretitels op haar naam staan, zoals het Edison Publieksprijs. Ze is de eerste persoon die een opera in het Papiaments heeft gemaakt: Katibu di Shon, naar het boek van Cola Debrot.

Ondertussen is Tania Kross ook genomineerd voor ‘Woman of the Year Award’ van Harper’s Bazaar.

Johannes Vermeerprijs De Johannes Vermeerprijs is een van de belangrijkste prijzen in Nederland voor kunstenaars, uitgereikt door de Nederlandse staat: De winnaar krijgt 100.000 euro voor een project binnen het vakgebied.

De prijsuitreiking aan Kross is op 20 november in Amsterdam door demissionair staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media).

Daarna is een paar maanden lang een tentoonstelling te zien op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het werk van Kross geopend.

De operazangeres woont sinds vorig jaar samen met haar gezin weer op Curaçao. Begin dit jaar maakte ze bekend te stoppen met het toeren in de theaters. “Ik stop niet met zingen! Maar zelf een tour produceren zoals ik dat nu doe is nogal ingewikkeld op 8.000 kilometer afstand van Nederland.”

Haar droom is om op haar geboorte-eiland een schouwburg te bouwen en om jongeren op te leiden. “Mijn ervaring, alles wat ik in de afgelopen jaren heb geleerd, neem ik mee naar Curaçao. Want daar lopen honderden Randaltjes (gerenommeerde pianist en componist Randal Corsen, red.) en Taniaatjes rond die ook in een schouwburg kunnen staan”, zei ze in het tv-programma De Sociëteit (NTR, NPO 2).

