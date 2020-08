NTR | Sint-Maarten opent grens met VS: 70 reizigers getest op luchthaven

PHILIPSBURG – Op 1 augustus heeft de overheid van Sint-Maarten het Princess Juliana vliegveld geopend voor toeristen uit de Verenigde Staten (VS), onder een ‘strikt protocol’. 70 reizigers zijn getest op het coronavirus, voordat ze uit de aankomsthal mochten vertrekken.

Niet alle horecamedewerkers zijn er gerust op, zo blijkt uit een rondgang van Caribisch Netwerk. Sunset Beach Bar heeft een eigen plan naast de vereiste regels: 50 procent minder zitplaatsen, eenrichtingsverkeer en handwasstations voor gasten en personeel. Sommige werknemers geven aan dat, ondanks de maatregelen, zij niet weten of dit hun veiligheid garandeert.

Minister Panneflek van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt dat de heropening van de luchthaven voor toeristen uit de VS ‘de economisch pilaar van het eiland herstelt op een gezonde en verantwoorde manier, zodat ingezetenen weer wat kunnen verdienen.’

Negatieve test als entree

Passagiers moeten maximaal 72 uur voordat ze vertrekken richting Sint-Maarten een gezondheidsverklaring invullen en een negatieve COVID-19 (PCR) test tonen. Van de 700 passagiers die zijn aangekomen vorig weekend zijn 70 nog een keer getest op de luchthaven. Alle tests waren negatief.

Medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid houden verschillende inspecties bij hotels en gastenverblijven, om ervoor te zorgen dat zij zich houden aan de coronaregels.

‘Soms te druk om afstand te houden’

De manager van The Hole in The Wall Bar in Maho zegt dat ‘de politie een paar keer langs is geweest ’s avonds. Eerst om door te geven dat het er minder gasten naar binnen mogen en daarna om ervoor te zorgen dat wij ons aan de regels hielden.’ Een bartender ergens anders op het eiland geeft eerlijk toe dat het soms zo druk is in zijn bar, dat het ‘onmogelijk is om genoeg afstand te houden’.

De Amerikaanse toerist Chad Wiener van Dallas, Texas, arriveerde op een van de eerste vluchten die landde op Sint-Maarten. Hij zegt zich veiliger te voelen op Sint-Maarten dan in de VS, gezien de maatregelen die zijn genomen op de luchthaven, in zijn hotel en in restaurants.

Andere bezoekers zijn kritischer. Een ondertussen verwijderd Facebookbericht van een van de passagiers, die aankwam met een negatief testresultaat voor een antilichamen in plaats van de vereiste PCR COVID test, gelooft dat Sint-Maarten ‘grof geld verdient aan gasten uit de VS’.

De bezoeker moest 125 dollar betalen om opnieuw getest te worden en mocht zijn kamer niet verlaten voor een dag, totdat het negatieve testresultaat binnen was gekomen.

Oranje reisadvies

In Nederland heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een oranje reisadvies afgegeven voor Sint-Maarten. Iedereen die terugreist naar Nederland vanuit Sint-Maarten, wordt verzocht om 14 dagen in quarantaine te gaan. Sint-Maarten heeft op het moment de meeste coronavirus gevallen van alle Caribische landen binnen het Koninkrijk.

