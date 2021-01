NTR | Preventie hiv/aids staat stil door coronacrisis

WILLEMSTAD – Cura+, de stichting die mensen met hiv/aids steunt, heeft hard financiële steun nodig. De stichting krijgt geen subsidie. Minister Zita Jesus-Leito van Gezondheid bevestigt de aanvraag: “maar financiële situatie is door de coronacrisis zeer moeilijk.”

De stichting heeft tot nu toe geen subsidie van de overheid gekregen om aan preventie te werken. “Daarom doen we alles vrijwillig en geven we informatie aan begeleiders van buurthuizen en lokale organisaties. Maar door de coronacrisis staat dit stil”, zegt Dudley Ferdinandus, voorzitter van Cura+.

De aandacht om de verspreiding van aids/hiv te voorkomen is door de coronacrisis erg verslapt, zegt Ferdinandus. Ook blijven recente cijfers van het aantal aids/hiv-gevallen uit. Het departement van Epidemiologie houdt normaliter het aantal gevallen bij.

Volgens de laatste cijfers uit 2018, zijn er 2100 geregistreerde gevallen van aids/hiv op Curaçao.

Geen preventiebeleid voor hiv/aids

Ferdinandus werkt al 27 jaar als psychosociale begeleider van HIV- en aidspatiënten. Voor preventie is er geen beleid van uit de overheid en als gevolg hiervan is er geen financiering.

‘Informatiecampagne voor aids/hiv moet net zo aangepakt worden als de campagne over corona’

Richardson Ignacio weet al tien jaar dat hij hiv besmet is. Volgens Richardson moet er openhartiger gesproken worden over aids/hiv op Curaçao. “Dit moet niet uitsluitend de taak zijn van Cura+, maar ook van de overheid. De gemeenschap moet alle informatie over hiv/aids krijgen, op zo’n grote schaal als nu gebeurt met Covid-19.”

‘Deel je verhaal’

In tegenstelling tot wat hij had verwacht nadat hij erachter kwam dat hij hiv/aids had, is hij niet afgewezen door zijn vrienden en familie. Wel werd hij weggepest op zijn werk, maar heeft ander werk gevonden als postbode. Door zijn verhaal te delen, wil hij anderen die hiv/aids hebben stimuleren om openlijk over de ziekte praten. “Er rust nog steeds een groot taboe op Curaçao.”

Leven met hiv Richardson Ignacio was 27 toen hij de ziekte opliep tijdens carnaval. Zijn wereld stortte in. “Ik heb online zelfs gezocht naar een huurmoordenaar, maar gelukkig leerde ik in die periode Dudley kennen. Hij heeft me geholpen mijn ziekte te accepteren.” Bekijk het hele verhaal van Richardson hier.

