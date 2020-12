NTR | Made in Aruba: ‘We kunnen zelfs exporteren, alleen mét betere voorwaarden’

ORANJESTAD – “We kunnen heel veel zelf produceren en zelfs exporteren. Maar dan zijn er wél betere randvoorwaarden nodig. Want importeren van grondstoffen en exporteren van producten is nog te duur.”

Julienne Paskel van Arubalife Organics is sinds 2014 bezig met het maken van plantaardige make-up, milieuvriendelijke en ook veganistische zonnebrandcrème, deo en nog meer duurzame producten.

Onlangs maakte ze een online gids waaruit blijkt dat Aruba een enorme groei heeft doorgemaakt aan kleine bedrijven die duurzame producten maken. En volgens Paskel is dat met de coronopandemie alleen nog versterkt. “Er zijn ook bedrijven dicht gegaan, maar tegelijkertijd tal van nieuwe initiatieven die dus verantwoordelijk en duurzaam ondernemen.”

Paskel is zelf begonnen toen ze zwanger was en zich realiseerde dat niet wat ze at maar ook wat ze op haar huid aanbracht, ook naar haar baby in haar buik ging. “Ik gebruikte nooit veel make-up maar ging toch op zoek naar makeup zonder schadelijke stoffen. En vond ze niet op Aruba.”

Ze ging zelf experimenteren en toen ze met een paar producten op een lokale markt stond, reageerde het publiek zo enthousiast, dat ze besloot haar bedrijfje op te richten. Nu haar kinderen wat groter zijn, gaat ze er vol tegenaan. “Mijn doel is om van de inkomsten te kunnen leven.”

Alleen er zijn toch wat struikelblokken die volgens haar opgeruimd moeten, wil Aruba meer zelfvoorzienend zijn. “Ik kan helaas mijn producten nog niet van lokale ingrediënten maken. Zoals karmijnzuur, van pissebedden (cochinilla). Vroeger maakte Aruba dit zelf nog, en ook Curaçao, voor verf en pigment. Maar het is uit de mode geraakt, er kwam synthetische verf, dat veel goedkoper en sneller te maken is.” Nu haalt ze dit uit het buitenland, maar dat maakt het relatief duur om haar producten te maken.

Toch gaat het goed als heeft Paskel wel een forse daling gemaakt van de verkoop van haar zonnebrandcrème door de corona-maatregelen. “Maar het pakt nu weer op. Kijk, ik weet niet hoe het gaat als we toerisme niet meer hebben, dus of de lokale markt voldoende is om Arubaanse producten af te zetten. Het ligt er ook aan wat je produceert. Voedsel bijvoorbeeld heb je elke dag nodig. Heel veel mensen zijn in de landbouw gestapt, dat juich ik echt toe.”

‘Het is nu te duur om te exporteren’

Maar ze zegt te hopen dat grote supermarkten dan ook hun deuren wagenwijd zetten om die lokale producten bij de consumenten te krijgen. “Omdat het vaak om kleine producenten gaat die nog niet van hun verkoop kunnen leven, en dus erbij doen, hebben die weinig tijd om reclame te maken of te zorgen dat het makkelijk bij de consumenten komt. Daarbij kunnen ze veel steun gebruiken. Daarom heb ik ook die online gids gemaakt. En ik was zelf verbaasd hoeveel er is op Aruba. Dit zijn ze zeker nog niet allemaal.”

Een ander punt waar de kleine Arubaanse producent hulp bij kan gebruiken, is de export.

Paskel: “Aruba is zeker in staat om haar producten te exporteren. Maar in de regio is er geen goede zeeverbinding en per lucht is veel te duur. Ook ontbreken handelsafspraken waardoor jij als exporteur en dus ook de importeur zoveel moet betalen, dat het niet rendabel is. Daar zou de overheid wat aan moeten doen. Vooral als die zegt dat wij kleine bedrijven de ruggengraat van de Arubaanse economie zijn.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk