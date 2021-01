NTR | Made in Aruba: ‘We hebben een platform nodig waar iedereen samenkomt’

ORANJESTAD – “Het zou mooi zijn als er een platform komt om alle lokale initiatieven samen te brengen. Zodat we samen kunnen werken in plaats van dat iedereen als individu werkt. Zo kunnen we elkaar versterken en bekijken hoe je duurzaamheid als geheel kan gebruiken om het eiland te promoten.”

Hans Plaisier-Janssen, die samen met zijn vrouw eigenaar is van One Happy Bowl begint naast hun restaurant een verpakkingsvrije winkel, Unwrapped Store Aruba. “Het ligt in in de lijn van wat wij nu doen. We zijn het restaurant al begonnen vrij van plastic. Zelfs onze waterflessen zijn plantaardig, van suikerriet gemaakt. Daarnaast kunnen we zo ook doorgaan als centraal punt om lokale, duurzame producten bij het publiek te brengen.’

Janssen zegt dat het nu ontbreekt aan het samenbrengen van de lokale initiatieven die hij de laatste tijd in opkomst ziet. ‘Het platform kan een beter overzicht bieden aan wat er allemaal al is op Aruba en dat we minder individueel werken. Dus als je iets nodig hebt om te bezorgen, een andere (ondernemer) die toch ook op straat moet, dat voor je gaat meenemen bijvoorbeeld.”

De ondernemer zegt de laatste tijd veel te horen over dat Aruba meer wil doen op gebied van duurzaamheid. Maar vanuit de overheid wordt dat niet zo concreet aangepakt, meent hij. “Het blijft bij hen meer bij plannen. Dus meestal nemen we zelf initatief. We benaderen bijvoorbeeld de diabetesstichting of scholen waar we proeverijen doen of korting geven. Op scholen kunnen jongeren ons eten uitproberen om te kijken of ze het lekker vinden. Om zo gezonder eten te promoten.”

Daarnaast proberen ze zoveel mogelijk samen te werken met lokale initiatieven, zegt Janssen. “Helaas is het nog zo dat we niet alleen lokale ingrediënten kunnen gebruiken omdat het vijf tot zes keer zo duur is dan de supermarkt. Dan is het privé wel een keuze om lokale producten te gebruiken maar voor een zaak niet altijd haalbaar om dat toe te passen. De kosten worden dan te hoog.”

‘Black Friday niet om geld te dienen, maar juist duurzaamheid’

Wat het bedrijf wel belangrijk vindt voor het eiland is om zo min mogelijk verpakkingsafval te hebben. “Zeker op een klein eiland waar al een groot probleem met afval is. Daarom beginnen we deze winkel. We verkopen droge, duurzame producten. Dus lokaal gemaakte pasta, rijst, havervlokken, zaden, olijfolie. En je kan ook de hoeveelheid kopen wat je echt nodig hebt.”

Om Aruba duurzamer te maken, zegt Janssen, moet je verder creatief zijn met de promotie. “Wij hebben dat met Black Friday gedaan. In plaats van dat wij reclame maakte voor de verkoop van meer bowls door kortingen te geven, hebben we juist gepromoot dat bij elke verkochte bowl, een gulden naar Turtugaruba(stichting voor bescherming schildpadden) gaat. Om zo met Black Friday juist meer de duurzame kant te benadrukken en voor het eiland belangrijke stichtingen te ondersteunen in plaats van het verdienen van geld als doel op zich.”

