NTR | Landbouwbeleid Curaçao blijft steken: boeren zoeken kansen ergens anders

WILLEMSTAD – “Ik ben teleurgesteld in het landbouwbeleid van Curaçao. Daarom zoek ik mogelijkheden buiten het eiland.” Dat zegt boerin Mayra Martis van Curaçao Future Farming.

De agrarisch-ondernemer heeft een brief geschreven aan een Nederlands zadenbedrijf. Het bedrijf bekijkt nu of ze hun landbouwontwikkelingsproject uit Suriname naar Curaçao kunnen halen.

Door Kim Hendriksen

“In tijden van crisis, zoals nu in de Covid-periode, zie je hoe belangrijk het is voor landen om voor voedsel niet afhankelijk te zijn van import”, zegt Ron van Houdt, adviseur van de stichting ‘In de Kiem Suriname’.

Vooral import

Curaçao importeert volgens het Centraal Bureau voor Statistieken Curaçao (CBSC) jaarlijks rond de 4 miljoen gulden (ongeveer 2 miljoen euro) aan groente en fruit uit het buitenland. Zo’n drie procent van de totale markt wordt lokaal geproduceerd.

Om het project op Curaçao uit te rollen heeft de adviseur een stuk grond nodig, om een agro-educatiecentrum op te zetten. “Dat is het enige wat we vragen. We vragen geen financiën van de Curaçaose regering”, vertelt Van Houdt. “We zullen zelf zorgen dat financiën op een rij komen, maar eerst is het belangrijk om te weten of de Curaçaose regering hieraan mee wil werken.”

Van Houdt wil meer modernere teeltechnieken naar het eiland brengen. “Ik zie dat er problemen zijn met landbouwgif”, vertelt de adviseur, “het is toch wel zaak om veilig voedsel aan de samenleving en de toeristen voor te schotelen”.

Hij ziet hierin ook een samenwerking met de dienst Landbouw, Vee en Visserij (LVV) voor een spuitlicentie, ‘dan krijgen ze daar ook training in’. De adviseur zou meer biologische tuinbouw willen introduceren.

Ook ziet hij een oplossing voor het ‘waterprobleem’ voor veel landbouwers. “We kunnen bepaalde teelt introduceren die het watergebruik reduceert, waardoor de landbouwers minder water nodig hebben voor hun gewassen.”

Harold Schoop, woordvoerder van de Agrarische Koöperatieve Vereniging (AKV) is blij dat er initiatief wordt genomen om een landbouwproject op te zetten op Curaçao. “Wij wachten al jarenlang op een gedegen landbouwbeleid. Plannen zijn er genoeg maar er worden maar weinig plannen uitgevoerd”, vertelt Schoop.

Wachten op water voor landbouw

Zo wacht de woordvoerder nog steeds op water voor een gereduceerde prijs, wat de landbouwers enkele maanden geleden is beloofd. “Sinds de overeenkomst afgelopen mei is getekend door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), hebben wij hier nooit meer iets van gehoord.”

In juli is de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Suzy Romer, opgestapt. De post is overgenomen de minister van Verkeer en Vervoer, Zita Jesus-Leito. Het is niet bekend hoe de plannen voor de landbouw er nu voor staan.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk