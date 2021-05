NTR | Knops stopt lening aan Sint Maarten omdat hij eerst orde op zaken wil op luchthaven

PHILIPSBURG – De toch al stroeve relatie tussen staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties en de regering van Sint Maarten lijkt in een nieuwe crisis te zijn beland. Dat kan worden geconcludeerd uit een brief die Knops op 12 mei aan minister-president Silveria Jacobs heeft gestuurd.

Daarin stelt hij dat hij een eerder overeen gekomen leenovereenkomst voorlopig aanhoudt totdat de regering iets doet aan de vele bestuurlijke problemen rond de luchthaven.

Het huidige conflict spitst zich toe rond de ‘de zeer zorgwekkende ontwikkelingen inzake de corporate governance van Princess Juliana International Airport’, zo staat te lezen in de brief. Knops hamert al lange tijd op goed bestuur omdat er 100 miloen dollar is gereserveerd (de helft van Nederland via de Wereldbank en de andere helft via de Europese Investingsbank) voor het herstel van de luchthaven.

Royal Schiphol Group

Maar Knops vindt dat de regering in Philipsburg daar niet adequaat op reageert en ziet in het stopzetten van een nieuwe lening het enige middel op Sint Maarten te dwingen meer aandacht te besteden aan goed bestuur. Zeker omdat Royal Schiphol Group overweegt haar steun aan de luchthaven in te trekken. Onder meer vanwege het recente wegsturen van CEO Brian Mingo en de benoeming van drie nieuwe commissarissen, waarbij er niet aan de regels is gehouden.

Knops schrijft in de brief dat het vertrouwen in de samenwerking met de regering van Jacobs is geschaad. ‘Door telkens te laat en niet doortastend genoeg te handelen brengt uw regering niet alleen het herstel van de luchthaven in gevaar, maar als direct gevolg ook het economisch herstel van het gehele land’.

Nederland en Sint Maarten waren eind april net een nieuwe, vijfde tranche liquiditeitssteun (van 39 miljoen Naf) overeengekomen om de gevolgen van de corona pandemie op te vangen. Dat zet Knops nu stop tot de regering van Sint Maarten ‘doortastend heeft opgetreden om de problemen op de luchthaven structureel te herstellen’.

Werkbezoek

Verder schrijft Knops dat hij hoopt dat minister-president Silveria Jacobs volgende week ‘een bevredigende oplossing kan presenteren voor de ontstane situatie’ als hij op bezoek komt op het eiland. Knops brengt van 16 tot en met 20 mei een werkbezoek aan Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. Dat bezoek begint op Sint Eustatius en wordt vervolgd op Saba.

De staatssecretaris reist 18 mei aan het eind van de dag van Saba naar Sint Maarten, waar hij – volgens het officiële persbericht – onder meer spreekt met minister-president Silveria Jacobs ‘over politiek bestuurlijke ontwikkelingen’.

De brief en de reactie van Knops is een direct gevolg van een brief die Jacobs stuurde op 6 mei aan minister-president Mark Rutte om te vragen waarom Nederland de lening maar niet over maakte. Niet Rutte, maar Knops schreef ‘als verantwoordelijk bewindspersoon’ terug. En omdat Jacobs haar brief openbaar had gemaakt, koos Knops ervoor hetzelfde te doen via de Facebook-pagina van de Vertegenwoording van Nederland op Sint Maarten.

Positieve fase

De vijfde tranche aan liquiditeitssteun was sowieso al een punt van discussie, omdat Knops eind maart alle steun voor Sint Maarten stop zette nadat Nederland bij de Verenigde Naties door Sint-Maarten werd beschuldigd van ‘racisme’ en ‘neo-koloniaal’ gedrag. Eind april leek alles echter weer in orde en kwamen de landen de nieuwe leningsovereenkomst overeen. Nu kan worden geconcludeerd dat die positieve fase van de relatie niet lang heeft geduurd. Over de vraag wat er nu moet gebeuren, kunnen Knops en Jacobs op 18 mei in Philipsburg van gedachten wisselen.

Bron: NTR/CaribischNetwerk