PBC | Orkaan Tammy passeert Sint Maarten, maar leidt nog niet tot problemen

Hij runt al vier restaurants in Nederland, volgend jaar opent masterchef Justin Niessen (33) een vijfde op zijn geboorte-eiland Curaçao. Justin heeft een droom. “De Caribische keuken in verschillende locaties op de wereld, zoals nog niemand dat heeft gedaan.”

Justin Niessen was begin oktober even op Curaçao voor de lancering van zijn kookboek ‘De Nieuwe Caribische Keuken’. Verfijnd soulfood, volgens de uitgever. Dat hij vijf restaurants zou runnen, was niet iets waar hij vroeger aan dacht.

Als Justin in 2007, achttien jaar oud, in Nederland aankomt en aan de hotelschool begint, is hij vastbesloten om iets heel anders te doen. Zijn vader runt dan een bakkerij en restaurants. “Veel te hard werken, vond ik”, zegt Niessen. “Maar het is mijn passie, het zit me in het bloed.”

Dus is hij anno 2023, 24-7 in de weer als meester-kok, restaurateur en ondernemer. Hij is eigenaar van Just Rotterdam en van de drie Mondi-restaurants in Amsterdam. En daar komen dan de voorbereidingen voor Mondi Curaçao nog bij. “We zullen een paar van onze koks meenemen uit Nederland om het restaurant op te starten. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het bepalen van de recepten.”

Caribische maaltijd in de lucht

Niessen verwacht dat eind januari met de bouw van de beach-club wordt begonnen. Dat kan pas als de bouwwerkzaamheden van het tweede Corendon-hotel, The Riff, geen overlast meer geven. Vanaf 3 januari kunnen reizigers aan boord van de Corendon-vluchten tussen Amsterdam en Curaçao de maaltijden van Niessen al proeven.

De kern van het ‘Mondi-concept’ is een mix van Caribische en Latijns-Amerikaanse sfeer en gerechten. “We krijgen in Amsterdam veel gasten uit die regio. Lekkere muziek, mooie ambiance. Mensen voelen zich direct thuis.”

De traditionele Curaçaose keuken krijgt ‘een twist’, zoals bij steeds meer restaurants op Curaçao. Hij noemt als voorbeeld zijn stobá met truffelrisotto. Of zijn quesillo met mango, rode peper en karamel.

Mondi betekent in het Papiaments onontgonnen gebied, de wildernis. “Voor ons staat Mondi voor het onontdekte, de vrijheid om nieuwe dingen te proberen.”

Nieuwe uitdaging

In korte tijd heeft de Curaçaose meester-kok en ondernemer zijn restaurantconcept ontwikkeld. In 2021 opent de eerste Mondi in een pand uit de negentiende eeuw in Amsterdam Oud-Zuid. Daarna volgen de restaurants in Badhoevedorp en Amsterdam Nieuw-West. Dat kon dankzij de nauwe samenwerking met Corendon-oprichter Atilay Uslu, Mariska Nunes en Kiana Cova.

De vestiging op Curaçao ziet Niessen als een ‘nieuwe uitdaging’. “In Nederland hebben we een eigen productielijn ontwikkeld. In een centrale grote keuken bereiden we alles wat je vooraf kan maken, zoals sausjes en gemarineerd vlees. Onze horecazaken doen daar hun bestelling. Op locatie kunnen de koks zich concentreren op de verse producten.”

Hoe duurzaam is het restaurant? De Curaçaose Mondi zal volgens Niessen gebruik maken van lokale producten. Toch zal er veel worden ingevlogen vanuit de productielijn in Nederland. “We willen meer locaties over de hele wereld. Dan moet je wel constant een goede kwaliteit leveren.”

Bron: NTR/Caribisch Netwerk