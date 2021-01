NTR | Hebben Curaçaose jongeren vertrouwen in de politiek?: ‘weinig investering in onderwijs’

WILLEMSTAD – “Jongeren hebben weinig vertrouwen in de politiek”, dat vertelt Thessely Rietwijk, werkzaam bij een stichting dat seksuele voorlichting geeft op scholen. Dit komt omdat ze naar eigen zeggen ‘te weinig verandering zien’.

“Er wordt te weinig geïnvesteerd in het onderwijs, er is te veel armoede op het eiland, stichtingen worden niet ondersteund vanuit de overheid en er zijn weinig vooruitzichten voor jongeren om op het eiland een goede baan te vinden”, zegt Rietwijk.

Het liefst zouden deze jongeren zien dat de nieuwe regering zaken als onderwijs en werkgelegenheid aangepakt, maar ook zeggen ze er weinig vertrouwen in te hebben dat dit ook echt zal gebeuren. “Alle partijen beloven altijd dat ze wat aan het onderwijs zullen doen. Maar wij, de jongeren, zien hier niks van terug. Het niveau van het onderwijs moet omhoog want we lopen echt achter op landen als Nederland”, vertelt Danielisa Raven, stagiaire bij stichting Bos di Hubentut.

Nog steeds gaat het grootste deel van de Curaçaose studenten na de middelbare school een studie volgen in Nederland.

Beter lesmateriaal en meer stageplekken nodig

“Het wordt tijd dat er geïnvesteerd gaat worden in het lesmateriaal, in bijvoorbeeld nieuwe schoolboeken, want het niveau van onze huidige boeken is echt heel slecht.” Ook valt het de jongeren op dat er amper stageplekken op het eiland te vinden zijn. “In mijn klas heeft bijna niemand een stageplek, vertelt Danielisa, “dat is echt een probleem want zonder stageplek kun je ook niet afstuderen.”

18 maart gaat Curaçao weer naar de stembus. Dan vinden de verkiezingen plaats voor de Staten van Curaçao.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk