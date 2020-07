NTR | ‘Geen natuur in toekomstplannen kan eilanden miljoenen kosten’

WILLEMSTAD – Natuurorganisaties waarschuwen voor grotere economische verliezen als er geen aandacht komt voor natuurbehoud en klimaatverandering in de onderhandelingen met Den Haag voor het herstel van de eilanden Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Inkomsten die bijvoorbeeld op Curaçao via (eco)toerisme en visserij direct en indirect aan natuurgerelateerde activiteiten worden verdiend beslaan tussen de 21 en 63 procent van het bruto nationaal product (BNP) van het eiland.

Het is volgens Mark Vermeij, wetenschappelijk directeur van stichting Caribbean Research and Management of Biodiversity (CARMABI), daarom van belang dat natuur(bescherming) wordt meegenomen in de landenpakketten die Nederland met Curaçao, Aruba en Sint-Maarten heeft afgestemd in ruil voor noodleningen.

“Curaçao loopt bijna 400 miljoen dollar aan inkomsten mis als de koraalriffen zouden verdwijnen”, stelt Vermeij.

Grote zorgen bij natuurorganisaties

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), dat de beheerorganisaties van de beschermende Natuurgebieden op alle zes eilanden van Caribisch Nederland ondersteunt, dringt er bij het Nederlands Koninkrijk op aan om in de discussies over de liquiditeitssteun aandacht te besteden aan milieu- en klimaatbestendigheidsoverwegingen, voor Curaçao, Sint-Maarten en Aruba.

“We volgen de discussies tussen de regeringen binnen het Koninkrijk over de liquiditeitssteun aan Curaçao, Aruba en Sint-Maarten nauwlettend en zijn zeer bezorgd dat er binnen die discussies gebrek aan aandacht is voor het milieu, natuurbehoud en klimaatbestendigheid van de eilanden ”, vertelt Tadzio Bervoet, interim-directeur van het netwerk.

Gerichtere discussies nodig

Er zouden volgens Bervoets meer gerichte discussies moeten komen om binnen het Koninkrijk te werken aan het ontwikkelen van middelen die nodig zijn om te reageren op de talloze milieuproblemen waarmee Curaçao, Aruba en Sint-Maarten worden geconfronteerd als gevolg van klimaatverandering.

“Dit zou onder meer de steun voor een verbeterd afvalwaterbeheer moeten bevatten, of het ontwikkelen van strategieën om natuurgebieden te beschermen die cruciaal zijn om de gevolgen van klimaatverandering te beperken”, aldus Bervoets.

‘Klimaatcrisis ernstiger dan coronacrisis’

De interim-directeur dringt er op aan dat er ook meer aandacht moet worden besteed aan het bieden van steun voor de overstap naar een kringloopeconomie, waardoor de eilanden beter bestand zijn tegen de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering.

“De negatieve gevolgen van de klimaatcrisis kunnen ernstiger zijn voor de Caribische eilanden dan de coronacrisis en daarom zou het behoud van natuurlijke hulpbronnen centraal moeten staan ​​in de discussies over de hervorming van de eilanden, ” aldus Bervoets.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk