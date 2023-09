RO | Benoeming advocaat-generaal op Curaçao

Met temperaturen overdag rond de 34 graden en een gevoelstemperatuur van maar liefst 40 graden, is het voor veel mensen op Curaçao onaangenaam warm. Hoelang duurt deze extreme hitte nog?

“De maand september is normaal gesproken altijd de warmste maand”, vertelt Albert Martis, directeur van de Metrologische Dienst op Curaçao. “Afgelopen maand viel na het passeren van enkele orkanen in het Caribisch gebied, de wind weg waardoor het nog warmer aanvoelde.”

Daarnaast is de zeewatertemperatuur ook warmer dan normaal. “Daardoor wordt het gedurende de dag ook warmer. En door het feit dat er niet voldoende regen is gevallen, betekent het ook dat het nog droger is waardoor het ook nog warmer aanvoelt.”

Video: Kim Hendriksen

Dat er minder regen valt dan normaal heeft te maken met El Niño, zegt de meteo. Volgens de modellen is de kans groot dan dit fenomeen tot volgend jaar zal aanhouden. Maar dat betekent niet dat de abc-eilanden tot aan augustus volgend jaar deze extreme hitte moeten verwachten, legt Martis uit.

“We zien dat het nu mondjesmaat weer begint te regenen. En het wordt iets frisser. We verwachten dat deze trend waarschijnlijk ook gedurende de maand oktober, zal voortduren. Waardoor we de warme periode van september achter ons zullen laten.”

‘Warmere periodes duren langer’

Volgens de directeur hoeven we niet te vrezen dat de temperaturen in de toekomst echt boven de 40 graden zal uitkomen. Wel zal de tijdsspan dat het boven de 34 graden is per dag langer worden, zo rond de drie of vier uur per dag. “Dat hebben we ook gezien in maand mei, juni en juli, en ook in september vooral, dat zelfs ‘s avonds het echt warm aanvoelt.”

Ondanks dat in augustus en september warmere temperaturen verwacht kunnen worden, begonnen de temperaturen dit jaar in mei al te stijgen tot boven de 34 graden. Volgens Martis komt dat waarschijnlijk door klimaatverandering.

“We hebben gezien in vergelijking met de jaren zeventig dat dit jaar een van de warmste is. Het is dit jaar gemiddeld één graden hoger dan dertig jaar geleden.”

Verwachtingen

De komende maanden zal het dus iets afkoelen, maar volgens Martis kunnen we volgend jaar vanaf mei wéér periodes verwachten met extreme hitte.

“We moeten ons hier nu al op gaan voorbereiden. We moeten nu beginnen met het opstellen van actiepunten voor verschillende belanghebbenden, zodat zij die acties kunnen uitvoeren wanneer het zo ver is.”

Kabinet neemt maatregelen De minister van Onderwijs, Sithree van Heydoorn heeft een miljoen gulden vrij gemaakt voor scholen zodat ze airco’s, ventilatoren en jugs gaan kopen. Ook worden de schooltijden tijdelijk aangepast. Bij andere overheidsbedrijven worden maatregelen getroffen, zoals aangepaste werktijden bij vuilnisophaalbedrijf Selikor.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk