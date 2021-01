NTR | Eilanden wachten op Den Haag: ‘vaccinatie eilanden logistiek complexe operatie’

DEN HAAG – Terwijl de eilanden klaarstaan om te vaccineren moeten ze nog een maand wachten. Volgens het ministerie van Volksgezondheid (VWS) in Den Haag is het ‘een logistiek complexe operatie om zes eilanden gereed te krijgen om te kunnen vaccineren.’

Eigenlijk zou er half januari gestart worden met vaccineren, dit is verschoven naar half februari. De afstand tussen Nederland en de Caribische regio speelt volgens de VWS-woordvoerder een rol. Terwijl de eilanden en Den Haag sinds oktober bezig zijn met de planning hiervoor.

“De infrastructuur en voorzieningen zijn anders en soms beperkter dan in Nederland (de cold chain en registratiesystemen) en deze zaken moeten goed op orde zijn voordat de vaccins arriveren”, aldus de woordvoerder.

Maar het registratieproces, wordt pas geregeld als de vaccins er zijn. Dat ligt ook aan het soort vaccins: niet elk vaccin is voor elke doelgroep geschikt, dat maakt planning lastig, zo melden de autoriteiten op de eilanden.

De vriezers voor de vaccins zijn al op de eilanden, een delegatie van de RIVM gaat volgens de woordvoerder van VWS nu de eilanden over om vriezers te inspecteren.

Er worden voorbereidingen getroffen voor de inzet van verschillende soorten vaccins. Het is nog niet duidelijk welke vaccins het gaan worden. VWS meldt dat het waarschijnlijk Pfizer wordt, dit vaccin moet op -80 bewaard worden. Moderna kan op -20 bewaard worden maar is duurder.

Caribische eilanden klaar voor vaccinatieprogramma “Wij weten dat het RIVM-team vertraging heeft gehad, maar we hebben geen reden gekregen waarom zij later zijn met hun bezoek.” Lees hier meer over hoe de eilanden zich voorbereiden op het vaccinatieprogramma.

In Nederland werd woensdag bekendgemaakt dat Den Haag de Moderna vaccins direct beschikbaar gaat stellen en de tweede doses van het Pfizer vaccin ook. Of deze voorraden ook naar de eilanden gaat, is nog niet bekend.

Wachten op beoordeling plannen

De (ei)landen hebben uitvoeringsplannen opgesteld, waar ook personeelsplanning is meegenomen. Deze plannen worden momenteel beoordeeld door het RIVM. Op Aruba hebben ze de priklocaties en de mensen klaar, maar de Arubaanse minister van Gezondheid zegt dat het gebrek aan informatie van Den Haag, over bijvoorbeeld hoeveel vaccins er beschikbaar zijn voor Aruba, ervoor zorgt dat ze het vaccinatieprogramma maar moeilijk te plannen is.

Voor onze meest kwetsbare groepen heeft we zo’n 10 duizend nodig, rekening houdend met de tweede dosis. De Arubaanse premier overweegt om vaccins ergens anders te kopen.

Den Haag heeft het voornemen om de inwoners boven de 18 jaar van de Nederlandse gemeentes Saba en Sint-Eustatius in één keer vaccineren. Saba en Statia zijn volgens VWS te klein om daar alleen maar ouderen en verplegend personeel te vaccineren. Saba heeft 2000 inwoners en Sint-Eustatius 3800.

Saba wil grenzen eindelijk weer openen

Saba heeft bijna de hele coronacrisis de grenzen gesloten gehouden. Deze week begint het eiland een informatie campagne. De Sabaanse gedeputeerde (wethouder) van Gezondheid, Bruce Zagers, heeft de inwoners op Saba opgeroepen zich vooral te laten vaccineren, zodat de grenzen weer open kunnen. Zo kan toerisme weer op gang komen en ook verschillende bouwprojecten in de haven die stilliggen, weer starten.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk