NTR | Eersten gevaccineerd op Aruba: ‘Het zal niet makkelijk zijn om groepsimmuniteit te krijgen’

ORANJESTAD – “Ik voel mij nog steeds goed en hoop dat het ook goed blijft gaan. Ik heb als één van de eersten het vaccin genomen omdat ik tot de hoge risicogroep van 60 plus behoor en ook als huisarts, dus een frontliner ben”, zegt Kelvin Cayama-Perez, nadat hij zojuist als eerste op Aruba de coronaprik heeft gekregen.

Door Sharina Henriquez

Na anderhalve maand langer moeten wachten, kreeg Aruba dinsdag de eerste lading coronavaccins (BioNTech/Pfizer) uit en van Nederland; 11.700 in totaal, een paar honderd minder dan de lokale overheid eerder zei te krijgen. Aruba is van de zes Nederlands-Caribische eilanden de eerste die (woensdag) is begonnen met vaccineren. Het eiland is relatief het zwaarst getroffen met meer dan 7500 positieve gevallen en 69 doden sinds de coronacrisis aanving.

De eerste vaccins worden gegeven aan zorgpersoneel en ook bekende Arubanen (totaal 12) in één van de vier prikposten. Zoals aan mediapersoonlijkheid Jacqueline Wernet. Ze is herstellende van kanker en zegt over mogelijke bijwerkingen van het vaccin: “Ik heb chemotherapie gehad en dat had heel veel bijwerkingen. Vergeleken met dit, heb ik iets veel ergers moeten doorstaan. In plaats van te concentreren op het negatieve gedeelte, denk ik dat we op het positieve van dit vaccin moeten concentreren.”

De vraag is echter of deze mediacampagne met bekende Arubanen maar ook de informatiecampagnes van de overheid, de twijfelaars over de streep gaan trekken. Om groepsimmuniteit te bereiken, moeten 85 duizend mensen zijn gevaccineerd, zegt gezondheidsminister Dangui Oduber. Tot nu toe hebben zo’n 11 duizend mensen zich geregistreerd om het vaccin te willen krijgen. Het streven is om 800 prikken per dag te zetten, zegt hij.

“Het zal niet gemakkeijk zijn om het aantal van 85 duizend te bereiken. We moeten realistisch zijn en eerlijk blijven. Maar het is het doel en ook wat we willen bereiken om deze pandemie achter de rug te hebben.”

‘Ophitserij’

Of de overheid genoeg informatie heeft gegeven aan de bevolking? “Wel, we doen ons best. Er zal ook een brochure bij elk huishouden worden bezorgd. Waarin staat wat in het vaccin zit, wat de voordelen zijn en mogelijke bijwerkingen.”

Over mensen die zeggen het vaccin niet te willen nemen, wat nog best een groot aantal is, zegt de minister: “We respecteren ieders mening. Maar onze boodschap aan hen is ook: als jij het vaccin niet wilt nemen, sta anderen die het wél willen nemen dan niet in de weg.” Volgens Oduber is er namelijk behoorlijk wat ‘ophitserij’ tegen mensen die zeggen het vaccin te nemen.

“Het is niet de bedoeling om verdeeldheid tecreëren. We hebben juist eenheid nodig. Want alleen samen kunnen we groepsimmuniteit bereiken.

In het Horacio Oduber-ziekenhuis zijn ook de eerste zorgwerkers (7) gevaccineerd. Het ziekenhuis meldt verder dat er 591 collega’s zich hebben geregistreerd en de vaccinatie van zorgpersoneel aankomende vrijdag verder gaat. Op Bonaire kwamen de vaccins ook op dinsdag aan en het is genoeg om 2000 personen de eerste prik te geven, informeert de lokale overheid. Inmiddels zijn er ook vaccins op Curaçao aangekomen en vertelt de regering daar deze donderdag hoe de uitrol gaat.

Vrijdag moeten de vaccins op de bovenwindse eilanden arriveren. Het plan voor Sint-Eustatius en Saba is, dat de hele bevolking in één keer met het Moderna-vaccin wordt gevaccineerd. Nederland stuurt de komende maanden 341.300 vaccins naar de eilanden. Aruba verwacht de tweede lading van eveneens 11.700 vaccins rond 6 maart.

Bron: NTR/CaribischNetwerk