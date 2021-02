NTR | Curaçao begonnen met vaccineren tegen corona

WILLEMSTAD – “Ik voelde bijna niks van de prik ”, zegt minister-president Eugene Rhuggenaath nadat hij als eerste is ingeënt en daarmee het vaccinatieproces op Curaçao start tegen het coronavirus.

Daarna volgden gezondheidsminister Zita Jesus-Leito en epidemioloog Izzy Gerstenbluth alsook enkele zorgmedewerkers en ouderen. De gezondheidsminister is zelf over de zestig en valt dus binnen de nu opgeroepen risicogroep van 60plussers. Rhuggenaath valt nog niet in deze categorie.

“Ik denk dat het goed is dat mensen zien dat hun minister-president het aandurft om ingeënt te worden. We hopen dat het bijdraagt dat heel veel mensen zijn voorbeeld zullen volgen. Zodat we op heel korte termijn onze dagelijkse gang van zaken door kunnen laten gaan, onze economie weer kunnen opstarten om zo naar een betere toekomst toe te werken”, aldus Jesus-Leito.

Afgelopen week riep parlementariër Amparo dos Santos van de partij Kòrsou di Nos Tur (KdNT) de bevolking nog op om zich vooral niet te laten vaccineren. “Drink limoenwater en slik paracetamol, dan overkomt je niks”, aldus Dos Santos. De gezondheidsminister noemt deze uitspraak ‘onverantwoordelijk’.

Zita Jesus-Leito over de omstreden uitspraak

Download audio here

De Curaçaose overheid wil dat zo veel mogelijk mensen gevaccineerd worden voor het orkaanseizoen maar of dat lukt, is nog maar de vraag. Volgens de minister is massavaccinatie nameijk iets waarmee het eiland nog niet eerder te maken heeft gehad.

“Het is een interessant proces waarbij het proces steeds geëvalueerd moet worden en bijgestuurd. Bijvoorbeeld overwinteraars en mensen die hier langer op het eiland blijven, die hadden we niet in eerste instantie in het vizier. Op het moment dat zij naar voren zijn getreden, hebben we contact opgenomen met onze collega’s in Nederland, om te kijken hoe we hiermee moeten omgaan.”

Zita Jesus-Leito over overwinteraars

Download audio here

Volgens de minister kan ook deze groep zich vanaf 1 maart laten registeren voor een inenting. Wanneer de rest van 18 t/m 60 jaar kan komen voor de coronaprik, is nog niet duidelijk.

“Tijdens de registratie van de zestigplusgroep is er een aantal problemen geweest bij het aanmelden. Om dit bij de volgende en grotere groep tegen te gaan, zullen we deze groep gefaseerd oproepen om zich te regristeren “, aldus hoofd van de vaccinatiegroep, Iralice Jansen. Ze kon dus nog niet aangeven hoe dat gaat gebeuren.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk