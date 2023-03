NTR | ‘Caribische studenten willen eerlijke kansen voor medische studies’

Voor Caribische studenten die Geneeskunde, Tandheelkunde, Farmacie of Klinische Technologie willen studeren, is het ‘bijna onmogelijk’ om toegelaten te worden tot deze studies.

Dat is erger geworden nadat universiteiten zelf hun aankomende studenten selecteren, ziet Asosiashon Mediko di Antias (AMA).

De vereniging wil dat de politiek actie onderneemt zodat studenten eerlijke kansen krijgen, ‘ongeacht de achtergrond’.

Jhuresy La Roche, AMA-vicevoorzitter en arts in opleiding tot Specialist (AIOS) Cardiologie, zag tijdens haar studie weinig Caribische studiegenoten. “Ik merkte tijdens de geneeskunde-opleiding dat er weinig mensen waren met dezelfde achtergrond als ik.”

Sinds 2017 is er een daling in het aantal studenten met een migratieachtergrond die toegelaten worden. Dat blijkt ook uit het promotieonderzoek van Lianne Mulder die de kansenongelijkheid in de selectie van het hoger onderwijs onderzocht.

‘Caribische kandidaten staan 1-0 achter’

Op basis van de selectieprocedure van de school wordt een ranglijst gemaakt. Er zijn verschillende trainingen of cursussen te volgen om kandidaten beter voor te bereiden zodat ze voor een hoger rangnummer kunnen scoren. De kosten hiervan kunnen in de duizenden euro’s oplopen.

“De decentrale selectie is een grote business”, merkt Katherine van Ierland op. Zij is arts-niet-in-opleiding-tot-specialist (ANIOS) voor gynaecologie en obstetrie en zit ook in het bestuur van AMA.

“Een onderdeel van de selectie is de taaltoets, als Nederlands niet je moedertaal is, voel je je minder zeker over het halen van de toets terwijl het bij de exacte vakken wel goed gaat, dan is het niet gek dat we niet hoog ranken.”

Caribische studenten kunnen het zich niet veroorloven om deze extra kosten te maken. De meeste trainingen zijn ook niet online te volgen. “Dan staan we al met 1-0 achter. Op de eilanden zijn er geen mogelijkheden om zulke trainingen te volgen.”

Geen ministersplaatsen In 2017 hadden Caribische studenten nog een extra kans om toegelaten te worden met de zogeheten ministerplaatsen. Maar Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf vindt het geen gelijke behandeling als er speciale plekken worden reserveren voor Caribische studenten. In plaats daarvan komt er weer een loting terug. De minister wil onderzoeken hoe Caribische studenten toegelaten kunnen worden tot medische opleidingen. De resultaten van dit onderzoek worden naar verwachting in juli bekend gemaakt.

Grote vraag naar specialisten op de eilanden

Er is nog een groot probleem, ziet AMA. De Caribische studenten die wel toegelaten worden tot een medische opleiding, kunnen zich moeilijk daarna verder specialiseren. De plekken voor vervolgopleidingen zijn beperkt, omdat er alleen rekening wordt gehouden met de hoeveelheid specialisten die er in Nederland nodig zijn. De grote vraag naar specialisten vanuit de eilanden worden hier niet in meegenomen.

Dat maakt de situatie ‘extra pijnlijk’, zegt de vereniging. Nu worden veel buitenlandse specialisten ingevlogen. “Voor ons zijn de eilanden thuis en willen we graag ons steentje bijdragen.”

Bonded Medical Places

‘Bonded Medical Places’ zou een oplossing kunnen zijn voor het tekort aan specialisten op de eilanden, vindt de vereniging. Caribische studenten worden opgeleid en in ruil daarvoor moeten ze een aantal jaar in een ziekenhuis op de eilanden werken. Het concept is al jarenlang succesvol in Australië en wordt ook voor een deel in Suriname gebruikt, legt Van Ierland uit.

Werkeloze specialisten ook aan de bak

In Nederland zijn er veel specialisten die momenteel geen vaste baan kunnen vinden. Het bieden van zulke opleidingsplekken in samenwerking met ziekenhuizen zou ook de werkloosheid onder specialisten in Nederland kunnen verlichten, aldus AMA.

Wie financiert het?

De kosten van een opleiding tot medisch specialist zijn rond de 100.000 euro per jaar. Een medische opleiding van gemiddeld zes jaar komt dan heel duur uit. Op de eilanden is er interesse voor zo’n programma als bonded medical places.

Maar dan blijft de vraag, wie gaat dat financieren? “Het is een investering maar gezien de financiële situatie waarin de eilanden zich nu verkeren hebben ze die flexibiliteit niet”, zegt Van Ierland.

Bron: NTR/CaribischNetwerk