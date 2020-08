NTR | Besmettingen op eilanden nemen toe: ‘Nog geen aanleiding om marineschip te sturen’

DEN HAAG – Het aantal Corona-besmettingen op Aruba en Sint-Maarten stijgt fors. Toch is er volgens minister Ank Bijleveld (Defensie) nog geen reden om marineschip Karel Doorman opnieuw naar de Cariben te sturen.

Op Aruba zijn 905 mensen besmet met het coronavirus. Begin augustus waren dat nog 108. Ook op Sint-Maarten is het aantal actieve besmettingen rap toegenomen naar zeker 193, waarvan tien mensen in het ziekenhuis zijn. Op Aruba zijn inmiddels 16 mensen opgenomen.

Politiek verslaggever John Samson in gesprek met minister Bijleveld (Defensie)

Volgens de minister is daar nog voldoende Defensie-personeel aanwezig om de eilanden te helpen. De eilanden hebben geen hulpverzoek ingediend. “We houden de situatie goed in de gaten.”

D66: ‘Overweeg toch het sturen van marineschip’

Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hebben sinds april 12 extra beademingsapparaten via Nederland gekregen om het aantal ic-bedden te kunnen uitbreiden. Bonaire kreeg zes extra ic-bedden.

Bijleveld benadrukt dat het aan de eilanden zelf is om officieel bijstand te vragen. Ondertussen in de Tweede Kamer trekt D66 aan de bel over de situatie in de Cariben. De vrees is dat, gezien het aantal besmettingen, de ziekenhuisopnames in een paar weken toenemen.

De coalitiepartij vindt daarom dat de Nederlandse regering actiever moet gaan praten met Aruba, Sint-Maarten en de gemeente Bonaire om tijdig de Karel Doorman in te zetten.

Marineschip al eerder door Corona naar Cariben

De Karel Doorman vertrok eind april naar de eilanden toen daar het coronavirus ook uitbrak. Het is het grootste schip van Defensie, met aan boord veel medische faciliteiten om de lokale gezondheidszorg te ondersteunen.

De bedoeling was toen dat de Karel Doorman drie maanden in de Cariben zou blijven, maar het schip keerde wat eerder terug naar Nederland. Volgens Defensie was het coronavirus eind juni al voldoende onder controle op de zes eilanden.

Eilanden proberen besmettingen onder controle te krijgen

Curaçao heeft maandag in totaal vier actieve besmettingen geregistreerd. In tegenstelling tot Aruba en Sint-Maarten, zijn mensen uit hoog risicogebieden zoals de Verenigde Staten tijdelijk niet welkom.

Aruba heeft begin augustus de mogelijkheden om te kunnen testen op corona vergroot. “Aruba is wereldwijd op de vijfde plek van landen die het meest testen per capita”, aldus de Directie Volksgezondheid.

