NTR | Autonoom Curaçao: ‘Waarom zo’n haast toen, we waren er helemaal niet klaar voor’

WILLEMSTAD – “Ik begrijp niet waarom wij zo’n haast hadden om een autonoom land te worden want we waren er nog helemaal niet klaar voor. Het is bewezen dat we dit niet kunnen. De afgelopen tien jaar zijn we niet vooruit gegaan.”

Dat concludeert maatschappelijk werker Coraline Kooistra na tien jaar Curaçao als autonoom land. En ook andere professionals uit het onderwijs, handhaving en sociale sector delen die conclusie.

‘We hebben de sociale situatie onderschat en verwaarloosd’

“Wij hebben de sociale situatie verwaarloosd op het eiland. We hebben de situatie onderschat en we hebben niet genoeg gedaan om de sociale situatie beter te maken, omdat er te veel problemen waren binnen de overheid. En dat is niet gezond voor de algemene welvaart van een land.”

De maatschappelijk werker komt veel armoede tegen. “Als je ouders hebt die geen baan hebben, dan kom je op het eiland zonder financieel en sociaal vangnet in een heel slechte situatie terecht met het hele gezin.” Voorbeelden hiervan heeft Kooistra ten over. “Er zijn zoveel gezinnen die geen huur meer kunnen betalen, dus ze gaan gewoon bij familieleden wonen, vaak bij de opa’s en oma’s. Maar deze woningen zijn vaak in slechte toestand en niet geschikt voor grote gezinnen met kinderen.”

Kooistra komt regelmatig bij families waar op de vloer wordt geslapen. “Ze hebben geen bedden, er is te weinig voedsel en ze hebben geen meubilair. Er zijn gevallen waarbij de kinderen echt helemaal niks hebben. Wij moeten helpen met kleren en naar school sturen.”

‘Voor het onderwijs zijn we in plaats van vooruit, 10 jaar achteruit gegaan’

In het onderwijs is de situatie in de afgelopen tien jaar alleen maar verslechterd, vindt Maghalie van der Bunt-George, directeur bij scholengemeenschap Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO). Onder andere omdat er al die jaren niet meer is geïnvesteerd. Zo zijn de schoolgebouwen niet onderhouden en stamt het lesmateriaal uit 2003.

Maghalie van der Bunt-George over het onderwijs

Download de audio hier

.

“Niet alle leerlingen hebben op Curaçao dezelfde kansen.” Terwijl volgens de directeur ieder kind binnen het Koninkrijk hetzelfde niveau onderwijs moet krijgen en gelijke kansen.

Het eiland moet af van alle plannen en adviseurs, vindt ze bovendien. “We moeten meer hands-on werken. Hoe komt het dat we niet in staat zijn geweest om de afgelopen tien jaar de veranderingen door te voeren? Daar moeten we naar kijken en het probleem bij de kern aanpakken.”

‘Welke zaken bij de politie zijn opgeschoten? Ik kan ze niet vinden’

Na 35 jaar heeft Tico Ruiter zijn baan bij het Korps Politie Curaçao (KPC) opgezegd. “Op je hamvraag waar zijn we sinds 2010 mee opgeschoten? Niks, nergens, nul, zip.” Volgens Ruiter ligt dit niet helemaal aan de organisatie.

Tico Ruiter over de politie

Download de audio hier

‘Hopelijk leren we een les. Dat we het zelf moeten doen en niet naar Nederland blijven kijken’

Jeanne Henriquez, voorzitter van Fundashon Alisansa, ziet de situatie met de dag verslechteren. Afgelopen week nog heeft de stichting de noodklok geluid vanwege toenemend huiselijk geweld.

Zij zou het liefst zien dat er een ‘participatiemaatschappij’ op het eiland komt, waarin niet meer naar Nederland of een ander land wordt gekeken, maar waar mensen op het eiland zelf hun verantwoordelijkheid nemen.

“Hopelijk leren we als bevolking een les. Dat is dat wij de stilte moeten doorbreken op allerlei terreinen. En het gaat vooral om onze eigen overlevering. En dat betekent dat je het zelf moet doen.”

Jeanne Henriquez over 10-10-’10

Download de audio hier

Bron: NTR/Caribisch Netwerk