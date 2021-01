NTR | Aruba: coronavaccinatie moeilijk inplannen door gebrek aan duidelijkheid Nederland

ORANJESTAD – Nederland heeft nog steeds geen helderheid gegeven over hoeveel cornavaccins Aruba gaat ontvangen. Hierdoor kan de lokale overheid het vaccinatieproces moeilijk inplannen, aldus de Arubaanse gezondheidsminister.

“Niet alleen wij, maar ook Curaçao en Sint-Maarten; in elke overleg vragen we om een exact cijfer te geven. We vinden de vertraging bij de Nederlandse regering om die helderheid te geven toch jammer. Want zij weten al hoeveel vaccins ze in het eerste kwartaal krijgen. Dus ze kunnen ons al zeggen of het om enkele honderden gaat of duizenden”, vindt minister Dangui Oduber.

Vorige maand zei Nederland dat Aruba enkele honderden coronavaccins zou krijgen. Dat was toen Nederland zelf nog maar over 40 duizend kon beschikken, zegt Oduber. “Maar we weten dat ze er nu 2,8 miljoen gaan krijgen via de Europese Unie. Voor onze meest kwetsbare groepen hebben we zo’n 10 duizend nodig, rekening houdend met de tweede dosis.”

Hij hoopt dat voor RIVM komt om de koelkasten voor het bewaren van de vaccins te inspecteren (25/26 januari) dat Nederland bekend maakt hoeveel vaccins de eilanden krijgen. “Vooral voor ons is het heel belangrijk vanwege onze economieën die op toerisme draaien.”

De minister meldt verder dat Aruba ingedeeld wordt in zeven vaccinatiegroepen A tot en met G. Door de onduidelijkheid van Nederland, kan Oduber echter nog geen tijdlijn geven wanneer welke groep gevaccineerd zal zijn. Er zijn vier priklocaties aangewezen voor de massavaccinaties van de groepen C tot en met G (zie kaart

De eerste twee groepen krijgen het vaccin op hun werk- dan wel verblijfsplek. Het gaat om werkenden in de acute zorg, huisartsen en ambtenaren van volksgezondheid (groep A). En vervolgens om ouderen en personeel in bejaarden- en andere verpleeghuizen (groep B).

Vooraf registeren kan via de al bestaande Aruba Health App of bij de MFA’s (soort gemeentekantoren). De minister waarschuwt dat er bijwerkingen kunnen zijn en dat huisartsen deze blijven monitoren. Mensen die boven de 80 zijn en een hele zwakke gezondheid hebben, moeten eerst van hun huisarts advies krijgen of ze het vaccin wel überhaupt kunnen krijgen.

“We weten dat in Noorwegen 13 ouderen zijn overleden. Maar dat waren dus mensen boven de 80 vooral, in de laatste fase van hun leven. Tot nu toe is het percentage van ernstige bijwerkingen of dodelijk afloop heel laag, als we wereldwijd naar de bevindingen kijken”, aldus Oduber die benadrukt dat het vaccineren vrijwillig blijft. De vaccinatie is gratis, ook voor niet AZV-verzekerden.

Oduber vertelt dat het vaccin mensen een bescherming geeft van iets meer dan een jaar. Maar dat ook met het vaccin je nog steeds drager kan zijn van het virus en dus anderen kan besmetten. Wie dus is gevaccineerd en positief door de PCR-test komt, moet nog steeds de regels van quarantaine dan wel isolatie opvolgen. Ook de hygiëneregels van mondkapjes dragen, sociale afstand en handen wassen blijven dus gelden.

‘Uitzondering

Maar mondkapjes en afstand blijkt de Arubaanse gezondheidsminister in de praktijk zelf niet altijd na te leven. Deze foto stuurde zijn departement vorig week over het bezoek van de Arubaanse honkballer Chadwick Tromp. Waarom hij zich niet aan de regels houdt en zelf het goede voorbeeld geeft, op die vragen antwoordt Oduber: “Ze hadden een negatieve coronatest wist ik en vroegen om een foto bij elkaar

zonder mondkapje. Het was een uitzondering.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk