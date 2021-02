NTR | 8000 inmiddels geregistreerd, 12 duizend coronavaccins op komst

ORANJESTAD – Rond de 8000 mensen hebben zich inmiddels geregistreerd om het coronavaccin te krijgen, zegt Directie Volksgezondheid. De eerste vaccins, iets meer dan 12 duizend, komen volgende week op Aruba.

“Waarom ik kom registreren? Kijk, een vaccin is altijd goed. Er is veel discussie, commentaar op Facebook. Ik heb veel dingen gehoord, maar ik denk niet dat ze een vaccin maken om mensen te doden”, zegt de 71-jarige Luis Croes in de MFA (soort gemeentehuis) van Paradera donderdagochtend.

Het is heel rustig en de drie medewerkers van Volksgezondheid hebben alle tijd om een handjevol mensen te helpen. De overheid wil het liefst dat mensen zich via de corona-app (Aruba Health App) registreren of via een online formulier. Dus als je komt, dan krijg je toch eerst weer de vraag of je een smartphone hebt en de app wil downloaden. Weigeren vanwege bijvoorbeeld privacyredenen mag trouwens wel. Je moet dan op een papiertje je persoonlijke gegevens invullen die de medewerkers erna overtikken in het online formulier. Vervolgens moet de aanvrager negen gezondheidsvragen beantwoorden die vooral over allergieën en aandoeningen gaan.

Wie ergens ja invult, mag alleen registreren als eerder overleg is geweest met de huisarts of specialist over mogelijke gevolgen vanwege al bestaande aandoeningen. De Arubaanse specialistenpraktijk voor intern geneeskunde adviseert bijvoorbeeld aan al haar patiënten om het vaccin te nemen. Maar hoe groot de vaccinatiebereidheid is onder de Arubaanse bevolking is nog moeilijk aan te geven.

‘Ik had gedacht dat het wel drukker zou zijn’ – Arubaan Luis Croes

De registratie is open sinds 1 februari en op de social media worden de discussies sindsdien feller en gepolitiseerd. Een bekende artiest die normaal in deze periode vooral zijn brood verdient aan de carnaval (afgelast door corona) maar nu hamburgers bakt voor extra inkomsten, beklaagt zich dat zijn standpunt van pro-vaccin gevolgen heeft. Vaste klanten betichten hem van het veranderen van politieke kleur en kopen zijn hamburgers niet meer, zegt hij.

“Kijk, bijwerkingen kan je altijd krijgen. Ook als je pillen neemt, weet je niet wat die met je doen. Maar ik moedig toch iedereen aan om het vaccin te nemen. Vooral ouderen. Jammer dat het zo rustig is. Ik had wel gedacht dat het hier drukker zou zijn, zoals wanneer mensen hun nummerplaten moeten komen betalen of hun telefoon”, zegt Croes.

Even later komt een vrouw binnen die zich laat helpen met het invullen van de app. “Ik had het zelf kunnen invullen. Maar ik woon hier om de hoek en er is bijna niemand dus dit is wel zo makkelijk. Ik wil het vaccin voor mijn veiligheid en omdat ik wil reizen. Want mijn kinderen wonen allemaal in Nederland.”

De uitleg die ze kreeg, was snel en goed, zegt ze. “Ze hebben ook gezegd dat ik het heel snel zal krijgen want ik ben al 76 en dan ga ik in de eerste groep. Ik wil in mei naar Nederland. Dus daarom is het goed dat het snel gaat, hahaha.”

Ongedocumenteerden

Volksgezondheid kan nog geen details geven over wie zich al hebben geregistreerd: dus van welke leeftijd, sexe of bijvoorbeeld ongedocumenteerden. In een persbericht van 7 februari informeert de directie trouwens dat ongedocumenteerden zich bij de vluchtelingen- en immigrantenorganisatie HIAS moeten registreren en ook het Rode Kruis wordt daarbij genoemd.

Maar bij het navragen vandaag over hoeveel zich inmiddels hebben gemeld, zeggen beide instanties dat zij helemaal niet registreren. Het enige dat zij zeggen met de overheid afgesproken te hebben, is dat zij ongedocumenteerderen informeren en doorverwijzen naar de verschillende MFA’s voor de registratie.

Aruba heeft een populatie van meer dan 110 duizend en naar schatting 15 duizend ongedocumenteerden van wie de meeste Venezolanen. De overheid hoopt op een vaccinatiegraad van 80 procent om snel groepsimmuniteit te bereiken. Of dat voldoende is- omdat het vaccin niet 100 procent beschermt en het effect na een half jaar is uitgewerkt- moet echter nog gemeten worden.

Bron: NTR/CaribischNetwerk