NRC | Trump zinspeelt op uitstel verkiezingen

Vincent Sondermeijer

Verkiezingen VS President Trump verwacht dat de stembusgang eind dit jaar „onnauwkeurig en frauduleus” gaat worden. Hij vraagt zich af of de verkiezingen uitgesteld moeten worden.

Donald Trump heeft donderdag voor het eerst gezinspeeld op uitstel van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. De president waarschuwde op Twitter dat de komende stembusgang vanwege het grotere aantal briefstemmen „de meest onnauwkeurige en frauduleuze in de geschiedenis” zal worden. „Moeten we de verkiezingen uitstellen tot mensen op een goede en veilige manier kunnen stemmen?”, vroeg Trump zich vervolgens af. Hij kan niet zelfstandig besluiten de verkiezingen uit te stellen.

Vanwege de coronapandemie, die de Verenigde Staten zwaar heeft getroffen, is het waarschijnlijk dat er bij de verkiezingen meer stemmen dan gewoonlijk per post worden uitgebracht. Bij de voorverkiezingen de afgelopen maanden was dat al het geval. Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat het systeem van poststemmen gevoelig is voor fraude, manipulatie en inmenging vanuit het buitenland. Onlangs weigerde Trump nog te beloven dat hij in het geval van een nederlaag de verkiezingsuitslag zal accepteren.

Twitter avatar

realDonaldTrump Donald J. Trump With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

Bewijs voor Trumps waarschuwingen is er niet. Meerdere onderzoeken, waaronder een van de conservatieve Heritage Foundation, wijzen uit dat fraude met briefstemmen bij de voorgaande verkiezingen amper voorkwam. Een van Trumps tweets over poststemmen kwam hem in juni voor het eerst op een factcheck van Twitter te staan.

Lees ook: Kunnen Amerikanen in november naar de stembus?

Volgens de Amerikaanse grondwet moeten de verkiezingen plaatsvinden op de dinsdag na de eerste maandag van november – dit jaar is dat op 3 november – en kunnen die alleen worden verplaatst als een meerderheid in het Congres akkoord gaat. Aangezien de Democraten de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat het inderdaad tot uitstel komt.

Prominenten uit de Republikeinse Partij spraken zich na de tweet van Trump uit tegen uitstel van de verkiezingen. Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zei dat de datum „in steen gebeiteld” is. Ook de senatoren Ted Cruz, Lindsey Graham en Marco Rubio wezen het idee van de hand. Uit het Democratische kamp klonk bezorgdheid. „Elke Amerikaan moet zich uitspreken tegen de wetteloosheid van de president en zijn complete minachting voor de grondwet”, schreef afgevaardigde Dan Kildee op Twitter.

Bron: NRC Handelsblad