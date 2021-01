NRC | Half februari eerste Covid-vaccins toegediend in Caribisch Nederland

Floor Bouma

Half februari zullen naar verwachting de eerste inwoners van Aruba, Sint-Maarten, Curaçao, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba gevaccineerd worden tegen Covid-19. Dat is te lezen in een Kamerbrief over het vaccinatieprogramma van Volksgezondheidsminister Hugo de Jonge (CDA). Welk vaccin waar wordt ingezet, zal half januari bekendgemaakt worden.

Ook in de Caribische delen van het Koninkrijk worden eerst het zorgpersoneel en 60-plussers ingeënt. Alleen op Saba en St. Eustatius zal iedereen tegelijk opgeroepen worden voor de vaccinatie.

Hiertoe is besloten vanwege de „beperkte zorgvoorzieningen, het kleine aantal bewoners en het voorkomen van spillage” op de eilanden. Op Saba en St. Eustatius wonen gezamenlijk iets meer dan vijfduizend mensen.

Bron: NRC Handelsblad