NOS | Verbijstering in VS over debat Trump en Biden: van ‘shit show’ tot ‘kroeggevecht’

Amerikaanse media zijn eensgezind over de eerste debatavond in de Verenigde Staten tussen president Trump en zijn uitdager Biden: het is ontspoord. De drie grootste nieuwszenders, CNN, Fox News en MSNBC analyseren de avond als een “shit show” en, een “kroeggevecht”.

Het was dan ook een presidentieel debat vol verwijten over en weer. De eerste verbale confrontatie verliep fel en chaotisch. Al in de eerste vijf minuten werd Biden uitgemaakt voor socialist en Trump een clown genoemd.

Nieuwszender Fox News omschrijft het debat als een “kroeggevecht”. Volgens commentator Howard Kurtz liep het debat meerdere keren uit de hand en moest moderator Chris Wallace alles op alles zetten om Trump en Biden op de regels voor het debat te wijzen.

De nieuwszender, tevens de broodheer van de moderator, vindt dat Wallace “eerder de rol van een worstelscheidsrechter speelde dan die van een moderator”.

Fox News wordt traditiegetrouw gezien als de zender die het meest op de hand van de president is. De zender stelt nu dat het debat ontaardde in aanvallen op de zoon van Joe Biden en “kinderachtige scheldpartijen”. Ook benadrukt de nieuwszender dat Biden op zijn beurt de president een “clown” en een “leugenaar” noemde.

Howard Kurtz over het debat:

The debate kept veering out of control, a shoutfest with Trump’s many interruptions and Biden having to break in as they talked over each other and Chris Wallace kept insisting on the rules. Each had his moments but it was an exhausting night https://t.co/LQQF3r6HKV — HowardKurtz (@HowardKurtz) September 30, 2020

Politiek analist van CNN, Dana Bash, noemt het debat in haar analyse na afloop een “shit show”. “Sorry dat ik het wat ruw omschrijf, maar het is de enige omschrijving die ik kan verzinnen voor deze avond.” Ze vraagt zich hardop af of Amerikanen door dit debat zin hebben om te gaan stemmen.

Ook benadrukt CNN de “lawine aan leugens” van president Trump. Biden kon volgens de Amerikaanse nieuwszender ook op een paar fouten betrapt worden.

CNN over het eerste verkiezingsdebat:

The first 2020 presidential debate Tuesday night featured an avalanche of lies from President Trump — while Democratic presidential nominee Joe Biden was largely accurate in his statements, though he did make some false or misleading claims. #Debate2020 https://t.co/wbQWiZCKGB — CNN (@CNN) September 30, 2020

Een politiek commentator van nieuwszender MSNBC noemt het debat een schande voor de democratie in de VS. “Zo’n soort debat zou niet mogen plaatsvinden in een democratie”, aldus analist Rachel Maddow.

Rachel Maddow van MSNBC over het verkiezingsdebat:

“What happened on that debate stage was unlike anything that’s ever happened on a presidential debate stage,” @Maddow says following the first 2020 presidential debate. “This sort of debate shouldn’t happen in a democracy.”https://t.co/pfZsscy8RV — MSNBC (@MSNBC) September 30, 2020

Het medialandschap in de VS is al net zo verdeeld als het politieke landschap. Fox News laat vaak een conservatieve kant zien en aan de andere kant van het medialandschap heb je het progressieve MSNBC. CNN zit meer tussen deze twee zenders is, maar de Amerikaanse variant van CNN valt niet te vergelijken met CNN International, een meer genuanceerde zender.

Ook NOS-correspondent Lucas Waagmeester verbaast zich na afloop van het debat over de analyses in de Amerikaanse media.

Correspondent Lucas Waagmeester:

En dan CNN dat napraat met Kamala Harris en Fox dat de ‘analyse’ overlaat aan Donald Trump Jr. Amerika’s televisiejournalistiek zou al zoveel meer kunnen boeien en dienen door alleen dat om te draaien — Lucas Waagmeester (@NOSWaagmeester) September 30, 2020

Ben je geïnteresseerd in de Amerikaanse politiek en de verkiezingsstrijd tussen Donald Trump en Joe Biden? Abonneer je dan hier op de Trump Weekly, de nieuwsbrief van correspondent Arjen van der Horst.

Bron: NOS