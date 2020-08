NOS | Trump belooft belastingkorting voor bedrijven die uit China vertrekken

De Amerikaanse regering zet een nieuwe stap in de handelsoorlog tegen China. Amerikaanse bedrijven die hun productie van China naar de VS verplaatsen, kunnen op een belastingkorting rekenen. Bedrijven die de federale overheid als klant hebben, raken die kwijt als ze hun producten in China laten maken.

President Trump maakte de maatregelen bekend op een verkiezingsbijeenkomst in de staat Minnesota. “We maken een eind aan onze afhankelijkheid van China, we willen dat essentiële geneesmiddelen en leveringen hier in de VS worden gemaakt.”

Hij hield zijn publiek voor dat de maatregelen in tien maanden 10 miljoen banen opleveren. Hij zei niets over de grootte van de korting en gaf ook geen details over andere belastinghervormingen die hij aankondigde.

Herstel economie

Trump beweert dat de Amerikaanse economie zich snel zal herstellen van de coronacrisis als hij herkozen wordt. Hij wees zijn aanhangers op de aantrekkende verkoopcijfers in de detailhandel, maar die cijfers waren in juli lager dan verwacht. Consumenten stellen onder meer de koop van nieuwe auto’s uit.

Economen houden er rekening mee dat het herstel de komende maanden uitblijft. De VS telt bijna 5,5 miljoen coronabesmettingen en meer dan 170.000 coronadoden en de uitbraak is nog altijd niet onder controle gebracht. Ook bezuinigt de regering op de werkloosheiduitkeringen.

