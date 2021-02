NOS | Eerste vaccinaties gezet op Aruba

De eerste vaccinaties zijn gezet op Aruba. Een groep van twaalf personen, bestaande uit mensen uit een risicogroep en verpleegkundigen, hebben de prik ontvangen. Later vandaag worden ook de eerste groepen medewerkers van het Horacio Oduber Ziekenhuis gevaccineerd, laat correspondent Dick Drayer weten.

Premier Wever-Croes is Nederland dankbaar voor de steun in de strijd tegen corona, zegt ze. Ze zegt dat een nieuwe etappe wordt ingeluid met de vaccinaties. “Een etappe vol hoop en perspectief en opti­misme.”

Gisteren ontving het eiland 12.000 Pfizer-vaccins. Over drie weken staat de volgende lading vaccins gepland.

De verwachting is dat de eerste vaccinatieronde snel is afgerond. Het ministerie van Volksgezondheid in Den Haag zei eerder dat de inwoners van alle eilanden voor het orkaanseizoen van 1 juni gevaccineerd zullen zijn, maar door de vertraging met het AstraZeneca-vaccin in Nederland, is die prognose nu bijgesteld naar het einde van het derde kwartaal dit jaar.

Bron: NOS