Opinie | Online casino’s uitgelegd

Opinie Rudsel Lucas

Online casino’s en – sportweddenschapplatformen; wat zijn het? Waarom kiezen ze voor Curaçao? En waarom is het moeilijk om het te misbruiken voor het witwassen van geld?

Over het algemeen bieden online casino’s en online sportweddenschap- platformen een leuke en vermakelijke manier voor mensen om hun vrije tijd door te brengen, van hun favoriete spelen te genieten en hun passie voor de sport uit te leven, terwijl ze mogelijk geld winnen. Met de opkomst van mobiele technologie hebben spelers een gemakkelijke en toegankelijke manier om deel te nemen aan hun favoriete spelen zonder het comfort van hun huis te moeten missen. Spelers hebben immers overal en altijd toegang tot deze platforms, of ze nu onderweg zijn of op de bank thuis liggen.

Online casino’s en online sportweddenschap-platformen bieden behalve amusement ook een sociale functie van samenhorigheid en betrokkenheid voor hun gebruikers, waarbij spelers gelijkgestemden kunnen ontmoeten, met en/of tegen elkaar kunnen spelen en zelfs vriendschappen kunnen sluiten. De chatfunctie van veel online casino’s en -sportweddenschap- platformen stelt spelers in staat om tijdens het spelen met elkaar te communiceren, wat de algehele spel-ervaring optimaliseert.

Covid-19 leidde niet alleen tot een toename van de vraag, maar ook tot technologische vooruitgang: de pandemie heeft online casino’s gedwongen nieuwe technologieën te verkennen waarmee spelers kunnen genieten van een meer meeslepende spel-ervaring, zoals virtual-reality en live dealer- spellen.

Er zijn verschillende redenen waarom een online casino of sportweddenschap-exploitant ervoor kan kiezen om een licentie op Curaçao te verkrijgen:

1. Legaliteit: Curaçaose goklicenties worden door veel landen en dienstverleners erkend, waardoor het voor online casino’s gemakkelijker wordt om hun diensten over de hele wereld aan te bieden;

2. Betaalbaarheid: De kosten voor het verkrijgen van een kansspellicentie op Curaçao zijn lager dan in veel andere rechtsgebieden, waardoor het een kostenefficiënte optie is voor de exploitanten;

3. Snelle verwerkingstijd: het aanvraagproces voor een kansspellicentie op Curaçao is relatief snel en licenties kunnen binnen enkele weken of maanden worden verkregen;

4. Belastingen: Belastingen op inkomsten uit online kansspelen op Curaçao zijn relatief laag en er wordt geen belasting over de toegevoegde waarde (BTW) geheven op onlinekansspeldiensten.

5. Reputatie: Curaçao heeft een gevestigde reputatie, waardoor zijn licentie het als een herkenbare en betrouwbare wordt beschouwd. Over het algemeen biedt Curaçao een gunstig regelgevingsklimaat voor online casino’s die hun bereik naar internationale markten willen uitbreiden, terwijl ze tegelijkertijd de lokale wet- en regelgeving naleven.

Online casino’s hebben strikte anti-witwasbeleid en -procedures ontwikkeld om illegale activiteiten binnen hun platformen te voorkomen en op te sporen. Het gaat hierbij om:

1. Identificatieverificatie: online casino’s vereisen dat spelers een identificatie-verificatie-proces doorlopen voordat ze geld kunnen storten of opnemen. Dit proces is ontworpen om de identiteit van de speler te verifiëren en anonieme transacties te voorkomen;

2. Transactiemonitoring: Online casino’s hebben systemen om alle financiële transacties op hun platform te monitoren en te volgen. Elke verdachte activiteit wordt onderzocht en gerapporteerd.

De bovengenoemde combinatie – van beleid en procedures – maakt het moeilijk om online casino’s te gebruiken voor het witwassen van geld. Online casino’s doen er alles aan om ervoor te zorgen dat hun platforms transparant en wettelijk compliant blijven, wat essentieel is voor hun succes en reputatie op de langere termijn.



De auteur van deze bijdrage, Rudsel J. Lucas TEP, is principal van Sadekya Trustees Curaçao. Hij bood deze opinie aan voor publicatie in het Antilliaans Dagblad.

Bron: Antilliaans Dagblad van 4 mei 2023

Naschrift KKC

