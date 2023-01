Ingezonden | Andere oplossing zwerfdieren

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Siegmond van Lamoen aan het woord.

De dierenbescherming doet een oproep via de sociale media om mensen te werven voor het vangen van honden en katten. En wat ze zelf aangeven in een andere verklaring is dat er rond de 6.000 loslopende honden zijn en er niet genoeg plekken zijn om ze op te vangen dus dat de meeste zullen worden ingeslapen.

Dus omdat de mensheid (inclusief de dierenbescherming) heeft gefaald worden de onschuldige dieren de dupe en moeten het met hun leven bekopen. Honden zijn in principe de enige dieren die door de eeuwen heen zo zijn gedomesticeerd dat ze eigenlijk geheel afhankelijk zijn van de mensen. De barbaarse gewoonte van honden vangen en afmaken is niet iets nieuws en vroeger werd zelfs de politie ingeschakeld om ze dood te schieten wat de bekende zanger Rudy Plaate heeft geïnspireerd tot een lied met de alom bekende tekst ‘Shon polis sto’i tira kachó’.

En nu jaren later is het enige dat is veranderd dat men nu niet meer de politie inhuurt maar dat het bestuur van de dierenbescherming (met hun ouderwetse mentaliteit) mensen wil compenseren voor het opruimen van de straatdieren. Mensen compenseren voor het oppakken en naar asiel brengen van straathonden brengt het risico mee dat alleen de makkelijk te vangen honden gevangen zullen worden en de rest dus toch weer lekker door zal gaan met multipliceren.

En daarnaast kan de compensatie ook mensen ertoe bewegen om de tamme huisdieren zo uit de tuin te plukken en bij het asiel in te leveren want het is toch een makkelijk verdienmodel. Trouwens al jaren hebben diverse onderzoeken bewezen dat het zo opruimen van honden en katten geen langetermijneffect heeft en dat kan men ook zien want om de zoveel jaar zitten we met hetzelfde probleem.

Wat betreft de ondersteuning door het toeristenbureau zodat de toeristen het zielige zicht van loslopende honden bespaard blijft, waarom niet met een outside-the-box-oplossing komen? Waarom niet het eerste eiland in het Caribisch gebied worden waar de loslopende honden door de gehele bevolking worden omarmd en goed worden behandeld?

Dit zou ons eiland op de wereldmap zetten en kunnen we zelfs promoten voor het aantrekken van nog meer toeristen. Zo zijn er bijvoorbeeld in Japan katteneiland, herteneiland, vosseneiland en konijneneiland terwijl dichter bij huis ze in de Bahama’s het varkenseiland hebben, waar de dieren top worden behandeld en een extra attractie zijn geworden voor de toeristen.

Het systeem van vangen, steriliseren en weer loslaten op dezelfde plek heeft zich ook hier bij een aantal hotels/resorts in de praktijk bewezen goed realiseerbaar te zijn. En de diverse andere organisaties zullen graag hun expertise hierover willen delen zodat onschuldige dieren niet onnodig hoeven te betalen met het enige dat ze hebben, hun leven.

Waarom niet investeren in educatie zodat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en hun huisdieren laten steriliseren zodat het dumpen niet hoeft te gebeuren? Waarom gaat de dierenbescherming niet echt iets doen aan de bescherming van de zo veel honden die genadeloos dagelijks worden mishandeld door aan een te korte ketting zonder schaduw of in kleine hokken hun gehele leven moeten slijten? Waarom weer de weg van de minste weerstand en de makkelijke honden die nu door diverse mensen op straat worden geholpen opruimen?

Hebben de dierenbescherming, toeristenbureau plus regering wel het lef om het echt anders te doen en voor een diervriendelijke langetermijnoplossing te gaan? Is het om onschuldige dieren af te maken dat er een nieuwe dierenwet is geïntroduceerd of juist om hen te beschermen en dierenleed aan te pakken?

Siegmond van Lamoen,

I-Animal, Curaçao