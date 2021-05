Telegraaf | Bonaire gaat op geel: reizen weer toegestaan

AMSTERDAM – Reizen naar Bonaire wordt weer toegestaan. Vanaf 19 mei verandert het reisadvies voor het eiland, bevestigt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

Vooralsnog staat de hele wereld op ‘oranje’, maar dat gaat vanaf zaterdag veranderen. Duidelijk was al dat veel Griekse eilanden, Portugel, IJsland, Finland en de Balearen weer toegankelijk worden voor snoepreisjes. Daar komt Bonaire dus bij, blijkt uit een brief die gisteravond is verstuurd door ministers Hugo de Jonge, Kajsa Ollongren en Ferdinand Grapperhaus.

In die brief staat dat Bonaire niet langer als hoogrisicogebied wordt beschouwd.

,,Gezien de positieve epidemiologische ontwikkelingen op Bonaire, inclusief een aanhoudende lage besmettingsgraad en een afname van het aantal ziekenhuis- en IC-opnames, heeft het RIVM geadviseerd om Bonaire niet langer als hoogrisicogebied aan te wijzen voor Europees Nederland.’’ Daardoor is ,,het niet langer nodig is om negatieve testuitslagen van reizigers afkomstig uit Bonaire te verlangen.”

Dat betekent dat mensen die naar het eiland op vakantie gaan, dus niet meer in quarantaine hoeven of te worden getest, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Jaarlijks gaan tienduizenden Nederlanders op vakantie op het eiland.

Ook Israël kleurt coronatechnisch geel, maar daar is het geweld dusdanig opgelaaid dat er toch een negatief reisadvies geldt.

Bron: Telegraaf