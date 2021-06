Telegraaf | ’Arubaan bij ruzie in loods doodgeschoten en in zeil in water gedumpt’

Verdachte Mitchell van R.: gehandeld uit noodweer | Robert Vinkenborg

Haarlem – Ruim een jaar nadat het lichaam van de 31-jarige Arubaan Gregori Lindomar Maduro, gewikkeld in een met tegels verzwaard stuk zeil, uit een meertje bij Haarlem werd gevist, is er nog altijd weinig schot in deze moordzaak.

Dat bleek maandag tijdens een inleidende zitting voor de rechtbank in Haarlem. Mitchell van R. (34) wordt verdacht van de moord. Hij zou Maduro in de hartstreek hebben geschoten en daarna het lichaam hebben weggemaakt samen met een tweede verdachte in deze zaak. Maduro was op slag dood.

De twee verdachten zijn in september vorig jaar aangehouden. Het lichaam van Maduro werd op dinsdag 7 april vorig jaar in Haarlem gevonden in het water van de Mooie Nel.

Drugshandel

Wat de zaak ingewikkeld maakt, is dat door de moordzaak heen een apart onderzoek naar drugshandel loopt. Het slachtoffer zou deel hebben uitgemaakt van een groep drugscriminelen die zich bezighield met handel in cocaïne, MDMA en GHB. Er is bij Van R. een aanzienlijke hoeveelheid drugs en een kalasjnikov aangetroffen.

Bij een ruzie in een loods, die al geruime tijd door de recherche werd geobserveerd, zouden de dodelijke schoten zijn gelost. Van R. heeft bekend te hebben geschoten. Hij heeft volgens zijn advocaat verteld wat er is gebeurd. Hij zou hebben gehandeld uit noodweer. In de groep was er al geruime tijd sprake van onderlinge onenigheid.

De verdachten zouden volgens justitie het stoffelijk overschot van Maduro met een bootje naar het midden van de Mooie Nel hebben gebracht. Ook twee tegels van 40 bij 60 centimeter waren in het plastic gewikkeld.

Advocaat Michel de Klerk vroeg de rechtbank de voorlopige hechtenis van Van R. tijdelijk op te schorten in verband met privéomstandigheden. Daarover moet de raadkamer van de rechtbank nog een beslissing nemen.

De zaak wordt vervolgd op 23 augustus met opnieuw een inleidende zitting.

Bron: Telegraaf