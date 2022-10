RTL | Van alle Nederlandse gemeenten zal Bonaire als eerste onderlopen

Welk stukje Nederland zal het eerst in zee verdwijnen door de stijgende zeespiegel? Het antwoord is niet één of andere laaggelegen polder, maar het wordt waarschijnlijk Bonaire. Deze bijzondere gemeente van Nederland is heel kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

De Vrije Universiteit deed er een studie naar in opdracht van Greenpeace. “We zijn erg geschrokken van de resultaten”, zegt hoofdonderzoeker Pieter van Beukering van de VU.

Vergeten gebied

“Caribisch Nederland is grotendeels vergeten in het klimaatbeleid en in het klimaatonderzoek”, zegt Faiza Oulahsen van Greenpeace. Er zijn zelfs geen overstromings- en andere waterveiligheidsnormen voor de bij Nederland horende BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ter vergelijking, in Europees Nederland mag de kans op overlijden door een overstroming niet groter zijn dan 0,001% per jaar.

Het gebrek aan kennis en informatie was de reden dat Greenpeace opdracht gaf om de situatie in Bonaire in detail de onderzoeken. Al geeft Oulahsen aan dat dat eigenlijk de taak is van de Nederlandse overheid.

Overstroming

Een groot deel van Bonaire is laaggelegen en daarom kwetsbaar voor zeespiegelstijging. Daar komt bij dat tropische stormen sterker worden door klimaatverandering: het warmere zeewater geeft als het ware extra brandstof aan de storm. En als klap op de vuurpijl staat de natuurlijke kustverdediging, de koraalriffen, onder grote druk door het gecombineerde effect van opwarming en oceaanverzuring (zie kader).

Die combinatie – hogere zeespiegel, sterkere stormen, minder natuurlijke golfbreking – zorgt voor een groter risico op overstromingen. Als de wereldwijde CO2-uitstoot hoog blijft kan dit op termijn leiden tot een ‘volledig ontregeld eiland’, stelt VU onderzoeker Elco Koks.

Hij laat plattegronden zien van het eiland onder verschillende toekomstscenario’s. Zelfs bij forse emissiereductie lopen delen van het eiland later deze eeuw onder water. Als we onverminderd veel broeikasgassen blijven uitstoten zullen op termijn ook stedelijke gebieden en de vitale infrastructuur (vliegveld, brandweerstation, ziekenhuis) van Bonaire overstromen.

Bron: RTL Nieuws